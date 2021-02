A prediabétesz veszélyes lehet az agyra

A prediabétesz, vagyis a magas, de még nem kóros értékekkel jellemezhetővércukorszintnemcsak azért veszélyes, mert ez az állapot a cukorbetegség előszobájaként is ismert, hanem egy új brit tanulmány szerint azért is, mert agyunk egészségére is komoly veszélyt jelenthet.

A magas vércukorszint jelei Sokan már csak akkor jönnek rá, hogy gond van a vércukorszintjükkel, amikor kialakult a cukorbetegség, holott a probléma - időben történő felismeréssel - a prediabétesz stádiumában még visszafordítható. Kattintson a részletekért!

Nem csak a cukorbetegség miatt veszélyes

A tanulmányt jegyző tudósok félmillió alany adatait elemezték a brit Biobankból. Az alanyok átlagéletkora 58 év volt. A kutatók arra jöttek rá, hogy a prediabéteszes alanyoknál átlagosan négy év alatt 42 százalékkal volt nagyobb a mentális hanyatlás kockázata, és átlagosan nyolc év leforgása alatt 54 százalékkal magasabb volt a vaszkuláris (éreredetű) demencia kockázata ennél a csoportnál, a normális vércukorszinttel rendelkező alanyokhoz viszonyítva.

A prediabétesz agyunk egészségére is komoly veszélyt jelenthet. Fotó: Getty Images

A mentális hanyatlás, illetve a vaszkulárisdemenciakialakulásának veszélye és a prediabétesz közt akkor is megfigyelhető volt ez az összefüggés, amikor a tudósok olyan további potenciális rizikófaktorokat is számításba vettek, mint például az életkor, a dohányzás, a testsúly, a vagyoni helyzet vagy az esetleges szívbetegségek.

A kutatók ugyanakkor kiemelték, hogy az Alzheimer-kór kockázata és a prediabéteszes állapot közt nem találtak összefüggést. Ugyanakkor a már kialakult 2-es típusú cukorbetegség növelheti ezt a veszélyt, ezen túl pedig a vaszkuláris demencia háromszoros kockázatát is magában hordozza, az egészséges tartományban lévő vércukorértékekkel rendelkező alanyokhoz mérten.

Ez utóbbi már nem lepte meg annyira a kutatókat, hiszen az orvosok már régóta tudják, hogy a cukorbetegség növelheti a demencia kialakulásának kockázatát. De ez a tanulmány a szerzők szerint épp azért jelentős, mert most először világított rá egy tudóscsoport arra, hogy már a prediabéteszes állapotnak is milyen komoly romboló hatása lehet agyunkra nézve.