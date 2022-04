A Parkinson-kór két újabb korai jelét azonosították

A hallásromlást és az epilepsziát is a Parkinson-kór korai tüneteként kell kezelni - állapította meg egy új kutatás, amelyről a Health.com is beszámolt. Mint kiderült, ezek a panaszok - akárcsak a többi korai jel - már évekkel a Parkinson-kór tipikus tüneteinek (remegés, izommerevség, lassuló és nehézkes mozgás, mozgáskoordinációs zavarok) megjelenése előtt felléphetnek. Ha tehát a betegek és az orvosok is komolyan veszik ezeket az árulkodó jeleket, akkor már a betegség korai szakaszában felismerhetik és kezelni kezdhetik a Parkinsont.

A hallásromlás is előre jelezheti a Parkinson-kórt. Fotó: Getty Images

Veszélyben az epilepsziások

A londoni Queen Mary Egyetem kutatói több mint 1 millió, Kelet-Londonban élő ember 1990 és 2018 közötti orvosi adatait elemezték. A tudósok azért választották vizsgálatukhoz a kelet-londoni régiót, mert itt anyagi helyzet és etnikai hovatartozás tekintetében is igen sokszínű a népesség - például a lakosok körülbelül 45 százaléka színes bőrű vagy más etnikai csoporthoz tartozik.

A szakértők szerint a kutatás egyik legfigyelemreméltóbb eredménye, hogy megállapították: azepilepsziaa Parkinson-kór kialakulásának nagyobb kockázatát rejti magában. Egyébként már korábban, 2016-os jelentésekben is összefüggésbe hozták az epilepsziát és a Parkinson-kórt. Nem kizárt, hogy az epilepsziás betegek kezeléséhez használt gyógyszerek hosszú távú hatásaival magyarázható mindez.

A hallásunk is előre jelezheti a jövőt

A tanulmány másik fontos megállapítása az volt, hogy a Parkinson-kór diagnosztizálása előtt átlagosan 5 évvel jelentős hallásromlás, illetve hallásvesztés is felléphet a betegeknél. Igaz, a szakértők szerint további kutatásokra van szükség ahhoz, hogy jobban megértsék a két probléma kapcsolatát, mindenesetre a kutatók szerint eredményeik azt sugallják, hogy a hallást érintő változások a Parkinson-kórral járó érzékszervi-feldolgozási károsodás részét képezhetik.

Ha gyakran küzdünk székrekedéssel, az akár a Parkinson-kór korai jele is lehet.

A fentieken kívül egyéb betegségekkel és állapotokkal is összefüggést találtak. Rizikófaktornak mondható egyebek mellett a magas vagy a túl alacsony vérnyomás, a 2-es típusú cukorbetegség, a székrekedés, a depresszió és merevedési zavar is. "Bár sokan csupán agyi rendellenességnek tekintik, a Parkinson-kór valójában a szervezet számos területét érintheti. Hatással lehet például a gyomor- és bélrendszerre, az alvásra és a kognitív funkciókra is" - hívta fel a figyelmet a Health.com-nak nyilatkozó neurológus, Aaron L. Ellenbogen.

A kutatás készítői továbbá a Parkinson-kór tipikus tüneteivel kapcsolatos új trendeket is megfigyeltek. Azt látták például, hogy az akaratlan izom-összehúzódások miatt jelentkező remegés jellemzően már a Parkinson-kór diagnosztizálása előtt 10 évvel jelentkezik, és az utolsó két évben súlyosbodik a legnagyobb mértékben. A memóriaproblémák pedig nagyjából 5 évvel betegség felismerése előtt is kialakulhatnak.