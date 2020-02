Az orr egyike az öt legfontosabb érzékszervünknek, lehetővé teszi számunkra a légzést, a szaglást, de a hangképzésben is szerepet játszik. Három fő egységből áll, a külső orrból, a melléküregekből és az orrüregből, utóbbi két rész falát nyálkahártya borítja, amelynek sejtjei és mirigyei nyákot termelnek. Naponta kb. 1 liter váladék keletkezik, amit a nyálkahártyán szintén megtalálható csillószőrök terelnek hátra, a garat felé, és aminek végül az lesz a sorsa, hogy lenyeljük.

Egészséges szervezetnél ez a folyamat - még a nyák lenyelése is - észrevétlenül, zökkenőmentesen és folyamatosan zajlik. Felső légúti megbetegedés esetén azonban a légutak beszűkülnek, a nyálkahártya megduzzad, és a szokásosnál jóval több váladékot termel, amit a csillószőrök már nem tudnak kezelni. A változások egyik legjellemzőbb tünete az orrfolyás, orrdugulás, ami igencsak megnehezítheti a beteg mindennapjait.

Veszélyes, ha nem jól fújjuk ki az orrunkat. Fotó: iStock

Ezért fontos az orrfújás

A szimptómák megszüntetésének, és így a gyógyulásnak a kulcsa - a többi között - a rendszeres orrfújás, amely tevékenységet azonban nem mindenki csinálja olyan gyakran, mint kellene. Sokan esnek abba a hibába, hogy inkább újra és újra visszaszívják a nagy mennyiségű váladékot, amely így könnyen eljuthat például a melléküregekbe vagy a fülbe, és komoly betegségeket okozhat. A pangó, sűrű, nehezen üríthető nyák is veszélyes, mert gátolja a légutak szellőzését, ráadásul kiváló terepet biztosít a különféle kórokozók szaporodásának. Arról nem is beszélve, hogy orrdugulás esetén hajlamosak vagyunk a szánkon keresztül venni a levegőt. Ez azért probléma, mert míg az orr melegíti, szűri, tisztítja a belélegzett levegőt, a szájban ez nem történik meg, következésképp a kórokozók könnyebben bejuthatnak a szervezetünkbe, tovább növelve afertőzéskockázatát.

A leggyakoribb szövődmény azarcüreggyulladásés a homloküreg-gyulladás, de - főleg gyermekeknél - középfülgyulladás is kialakulhat.

Nem mindegy, hogyan

A rendszeresség mellett az is fontos, hogyan fújjuk az orrunkat. A legjobb, ha lassan, óvatosan csináljuk, minél több erőt fejtünk ki ugyanis, annál valószínűbb, hogy csak rontunk az állapotunkon: fokozódhat az irritáció, a gyulladás, károsodhat az érzékeny orrnyálkahártya, illetve levegő kerülhet a fülhöz, szemhez vezető csatornákba, ami komoly fájdalmat idézhet elő. Arra is figyeljünk, hogy orrfújás közben egyszerre csak az egyik orrjáratunkat tegyük szabaddá, a másikat pedig fogjuk be - így elkerülhetjük, hogy a nyomás miatt a váladék hátrább kerülve gyulladást idézzen elő.

Segíthetik a gyógyulást

Az orrspray-függőség így alakul ki - a részletekért olvassa el korábbi cikkünket!

A rendszeres orrfújás és a helyes technika mellett különféle, kifejezetten a zavaró tünetek kezelésére kifejlesztett készítmények is segíthetik a gyógyulás folyamatát. Az orrcseppek, -spray-k hozzájárulnak a pangó, sűrű nyák feloldásához és mihamarabbi kiürüléséhez, illetve a hajszálerek összehúzásával csökkentik a nyálkahártya duzzanatát, a gyulladást, szabaddá téve a légutakat. Arról azonban ne felejtkezzünk el, hogy ezek a készítmények csak bizonyos ideig alkalmazhatóak, így fontos, hogy betartsuk a betegtájékoztatóban foglaltakat.

A cikk megjelenését a Kéri Pharma Kft. támogatta.

RINO/2019/01/01