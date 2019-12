Tényleg használ nátha ellen az echinacea?

A tudományos eredmények az echinacea hatékonyságával kapcsolatban eltérőek, ráadásul a vizsgálódást az is megnehezíti, hogy többféle formában, hígításban is kapható. Az echinacea elnevezés egyébként csaknem 10 fajta virágos növényt takar, és az echinaceás készítmények van, hogy többfélét is tartalmaznak ezekből a fajtákból. A különböző echinaceás szerek készülhetnek a növények föld fölötti, de a föld alatt elhelyezkedő részéből, azaz a gyökerükből is.

Csaknem 10 fajta virágos növényt takar

"A mi tanulmányunk nem talált tudományos bizonyítékot arra, hogy az echniacea hatással lenne a megfázásos betegségekre" - nyilatkozta Dr. Ronald Turner, az University of Virginia School of Medicine professzora. Ez a tanulmány 2005-ben készült, és a keretein belül zajló vizsgálatok során többféle, az Echninacea angustifolia faj gyökeréből készült szerrel is kezelték a résztvevőket. A vizsgálatok során az echinaceás készítmények nem bizonyultak hatásosabbnak a placebónál.

Más szakértők viszont az állítják, hogy az echinacea bizonyítottan hatékony. Kelly Kindscher, a University of Kansas professzora kiadványt is írt a növényről, és úgy nyilatkozott, hogy az echninacea népszerűsége éppen annak köszönhető, hogy igenis vannak, akinek bevált.

Az Annals of Internal Medicine című szaklaban 2010-ben publikáltak egy tanulmányt, amelyben az az alanyok nátháját a növény mellett placebóval kezelték, illetve egyáltalán nem kezelték semmivel. Az eredmények azt mutatták, hogy az echinacea a placebónál és a nem kezelésnél is hatékonyabb volt a nátha idejének lerövidítésében - de csak olyan kicsivel, hogy annak nem volt statisztikai jelentősége. Ugyanakkor egy 2014-ben készült tanulmány eredményei szerint "kismértékű megelőző hatása" bizonyítottan van a növénynek a meghűlés, nátha tekintetében, egy 2015-ös tanulmány szerint pedig az echinaceás készítmények "35 százalékkal csökkenthetik a meghűlés kialakulásának esélyét".

Nátha: mit érdemes szedni és mit nem? Részletekért kattintson!

A gyógynövény hatékonyságára tehát nincs egyértelmű bizonyíték - van, akinek beválik, és van, akinek nem. A szakértők abban viszont egyetértenek, hogy ha olyan terméket vásárolunk, amelyben nincsenek adalékanyagok, és csak echinaceát tartalmaz hatóanyagként, annak a rövid távú használata mindenki számára biztonságos.

Forrás: time.com