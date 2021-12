Ha támad az influenza, jöhet a twindémia.

Általában a magyar lakosság 15-20 százaléka fertőződik meg influenzavírussal. Tavaly ez az arány gyakorlatilag nulla volt, idén viszont az előrejelzések 30-40 százalékos, rendkívül magas fertőzöttségről szólnak - hívta fel a figyelmet Ócsai Lajos egy interjúban, amely a Magyar Nemzet csütörtöki számában jelent meg.

A vírus H3N2 törzse már most megjelent több európai országban. Fotó: Getty Images

Tavaly esélye sem volt terjedni

A 2020/21-es szezonban a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos intézkedések miatt elmaradt az influenzajárvány. A lezárások nyomán Délkelet-Ázsiából - ahol az adott évi influenzajárványt elindító influenzatörzs rendszerint kialakul - nem volt repülőforgalom és általában utasforgalom sem, tehát a vírus csak minimális mennyiségben jutott el Európába, terjedni pedig szinte esélye sem volt - magyarázta a szakember.

Idén nem kerül el minket a vírus

Az idei év azonban más, mivel van utasforgalom és a védőintézkedések is "hézagosabbak", így a vírus H3N2 törzse már most megjelent több európai országban, köztük a szomszédos Horvátországban is. Így biztosra vehető, hogy Magyarországot sem fogja elkerülni.

A járványügyi szakértő hangsúlyozta, hogy mivel az idei fertőzésveszély nagyjából a kétszerese a szokásosnak, különösen fontos az influenza elleni védőoltás beadatása, amit a párhuzamosan jelenlévő koronavírus-járvány még inkább indokolttá tesz. A koronavírus elleni védőoltásnak egyébként semmi köze az influenza elleni oltóanyaghoz, így a COVID-19-oltás után két héttel minden további következmény nélkül beadható az influenza elleni védőoltás is - mutatott rá a szakember.