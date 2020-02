Mi a pangó nyák?

A nyák szerepe

A felső és alsó légutak falát nyálkahártya borítja, amelynek sejtjei és mirigyei nyákot, egy viszkózus, színtelen váladékréteget termelnek. A nyák óvja a felszíni sejtréteget a kiszáradástól, emellett annak tisztán tartásában is nagy szerepe van: elnyeli és feloldja a belélegzett levegőben lévő részecskéket, megakadályozza a kórokozók, idegen anyagok megtapadását. A nyálkahártya felszínén apró, ritmikusan mozgó csillószőrök is találhatóak, amelyek a termelődött nyák szállításának irányításáért is felelősek: az alsó légutakból a váladék köhögés útján távozik a szervezetből, míg az orrból hátra, a garat felé ürül.

Hogyan alakul ki a pangó nyák?

Ha egészségesek vagyunk, a légutak ezen természetes, öntisztuló folyamata szinte észrevétlenül zajlik, különféle fertőzések hatására azonban változások állhatnak be a rendszer működésében. A légutak nyálkahártyája megduzzad, beszűkül, és károsodnak a csillószőrök, nem tudják szabályozni a váladék útját. A nyáktermelődés fokozódik, ráadásul a nyák összetétele is megváltozhat: kezdetben még vizes állagú, később sűrűbb, tapadó lesz, és csak nehezen vagy egyáltalán nem ürül ki. Ilyenkor könnyen felgyülemlik, pang, így elzárja a légutakat, irritálja a nyálkahártyát, és kiváló táptalajt biztosít a kórokozók számára is.

A beteg általában orrváladékozást vagy orrdugulást, rendszeres köpetürítést tapasztal, a torokban, garatban, gégében fellépő kellemetlen érzés miatt pedig folyamatosan harákolnia, krákognia kell. Megfelelő kezelés nélkül a gyógyulás elhúzódhat, vagy ami még rosszabb, a páciens állapota krónikussá válhat, és olyan súlyosabb szövődmények jelenhetnek meg, mint amilyen például az arcüreggyulladás, a középfülgyulladás vagy a tüdőgyulladás.

A pangó nyák súlyos szövődmények kialakulásához is vezethet. Fotó: iStock

Több módszer is segíthet

A pangó váladék feloldására, kiürítésére számos módszer létezik. Általánosságban elmondható, hogy ha van egy bizonyos alapbetegség, ami a zavaró tünetekért felelős, akkor azt - természetesen csak abban az esetben, ha ez lehetséges - célszerű kezelni. Emellett azonban a nyákoldásra is figyelni kell, hogy a kórokozók maradéktalanul távozni tudjanak a szervezetből, a légutak pedig újra tiszták, átjárhatóak legyenek.

A szakemberek általában nyákoldók, köptetők alkalmazását javasolják a pácienseknek, amely készítmények a nyák viszkozitásának csökkentésével, illetve a köpetürítés gyakoriságának növelésével (a hörgők ingerlése vagy a csillószőrök mozgásának fokozása révén) segítik a váladék távozását. Bizonyos termékek a kitágult hajszálerek falának összehúzásáért felelős hatóanyagot is tartalmaznak, így csökkentik a nyálkahártya-duzzanatot, és lehetővé teszik a szabadabb levegőáramlást.

A kezelés kiegészítéseként fogyasszunk sok folyadékot, növeljük az otthonunk levegőjének páratartalmát, de kipróbálhatjuk az illóolajos gőzölést is - ezen módszerek hígíthatják a nyákot, nyákoldó hatást fejthetnek ki. A megnövelt adagban szedett immunerősítő vitaminok és a sok pihenés pedig szervezetünk védekezőképességének erősítéséhez, így egészségünk minél hamarabbi visszanyeréséhez járul hozzá.

