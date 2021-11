Kellemetlen orrdugulás? Ez okozza

Papírzsebkendő-hegyek vannak körülötte, mégsem tud az orrán át levegőt venni? Az orrdugulásnak több oka is lehet. Nézzük, mi történik ilyenkor!

Ilyenkor úgy érezzük, teli van az orrunk, de hiába fújjuk percenként, hiába fogynak százszámra a zsebkendők, csak a szánkon keresztül jutunk levegőhöz, nem sikerül elhárítani a dugulást. Nem bizony, mivel az orrjáratok eldugulásának csak az egyik oka a fokozott váladékképződés: a levegő útjának elzáródásához ilyenkor az irritált orrnyálkahártya duzzanata, gyulladása is jelentősen hozzájárul. A legegyszerűbb nátha esetében is bonyolult folyamatok játszódnak le a szervezetünk egyik védelmi pontján, az orrban. Ezeket tanácsos ismerni, hogy hatékonyabban segíthessük elő a "duguláselhárítást". Nincs olyan felnőtt, aki ne élte volna már át a nátha kellemetlenségeit: a csillapíthatatlan orrfolyást, az orrlégzés akadályozottságát, a tiszta hangejtésre képtelen, "dáthás" beszédet.

Naponta több liternyi nyák termelődik egy náthás ember szervezetében. Fotó: Getty Images

Orrdugulás ellen tenni kell! Az orr nyálkahártyájában lévő speciális sejtek és mirigyek mindenféle folyamatosan termelik az orrváladékot, amely kétféle, hígabb és nyálkásabb, tapadósabb rétegben borítja a nyálkahártyát. Ennek a nyákrétegnek a feladata egyrészt a beáramló levegő nedvesítése, másrészt az, hogy kiszűrje, elnyelje, megkösse a levegővel együtt bejutó szennyeződéseket, port, polleneket, bizonyos anyagokat fel is oldjon belőle. Egészséges körülmények között is elképesztő mennyiség, naponta mintegy egy liternyi termelődik belőle, de ezt észre sem vesszük, hiszen a feladatát betöltve ennek a folyadéknak a legnagyobb része a garatba ürül, illetve a kilélegzett levegő nedvességtartalmaként távozik.



Megfázás, irritáció (például a levegőben lévő allergének hatása), vagy légúti fertőzés következtében a nyáktermelés fokozódik, a váladék összetétele is megváltozik. A kórokozók közül leggyakrabban az ún. rhinovírusok megtelepedésére reagál a szervezet a fokozott váladékképződéssel: bőséges, vízszerű, szerózus folyadék termelődik, szinte "elönti" a beteget. Ezt az állapotot ismerjük megfázásként, bár a hideghez csak annyi köze van, hogy a hideg levegő miatt áthűlt nyálkahártyák ellenálló-képessége, immunvédelmének hatékonysága csökken, könnyebben megtelepszenek rajta a kórokozók.

Tüsszentéstől a trombitálásig Tipp A növényi immunerősítők gyengéden, mégis hatékonyan védenek a légúti fertőzések kialakulása ellen. Nézze meg, melyek ezek! Az orrnek jól működő öntisztulási mechanizmusa van. A nedves nyálkahártya felszínén apró csillószőrök gondoskodnak a kiszűrt, váladékcseppecskékre tapadt szennyezőanyagok eltávolításáról, folyamatos, ritmikus mozgással "seprik" ezeket hátra, a garat felé, ahol automatikusan lenyeljük. Reflexes mozgásformák is segítik a légutak nyálkahártyáiról az irritáló anyagok külvilágba juttatását: ezek miatt kezdünk el köhögni, tüsszögni, krákogni. Az orrüregekben felgyülemlett tisztítófolyadéktól, az orrváladéktól tudatosan az orrfújással igyekszünk megszabadulni. Ugyanakkor igen sok esetben azt vehetjük észre, hogy hiába a legalaposabb tisztogatás, orrfújás, akár az orrszívó-használat is, az orr légútjai mégsem szabadulnak fel. Ennek oka, hogy az irritáció, a bőséges váladéktermelés miatt maga a nyálkahártya is megvastagszik, megduzzad, és beszűkíti, akár teljesen elzárja az orrjáratot, a levegő útját.

A nyálkahártya is védekezik Egymást erősítő folyamat: az irritáció megszüntetése, a kórokozók eltávolítása érdekében fokozódik a nyálkahártya váladéktermelése, ugyanakkor az intenzívebb nyáktermelés miatt az orrnyálkahártya is irritált lesz, megduzzad. A váladéknak nemcsak a mennyisége, hanem az összetétele is megváltozik



A váladéknak nemcsak a mennyisége, hanem az összetétele is megváltozik légúti fertőzések, betegségek hatására, és ilyenkor a csillószőrök is károsodnak, nem tudják ellátni a védő-szállító, tisztító feladatukat. A nyálkahártya megfelelő működését akadályozza az is, ha száraz levegő áramlik be. Ilyenkor a váladék besűrűsödik, már nem képes betölteni a szűrő, védő feladatát, ráadásul ezt a beszáradt váladékot a csillók mozgása már nem tudja eltávolítani az orrjáratokból, ami szintén a levegő útjának elzárásához vezet. Ha a légutakban pangó váladék marad, az tovább irritálja a nyálkahártyát, akadályozza a megfelelő légáramlást és táptalajául szolgál a legkülönbözőbb baktériumoknak, vagyis szövődményként felülfertőzések, további gyulladások fordulhatnak elő. Ezért fontos a váladék eltávolítása, a légutak mielőbbi felszabadítása a nyák oldására, a nyálkahártya duzzanatának csökkentésére kifejlesztett szerekkel.