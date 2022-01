A nátha, vagy köznapi nevén a megfázás, a felső légutak vírusos fertőzése következtében alakul ki. A megfázás a leggyakrabban előforduló betegségek közé tartozik, és különösen az októbertől márciusig tartó hónapokban jelentkezik. Becslések szerint egy átlagos egészségi állapotú, átlagos körülmények között élő felnőtt évente 3-4 alkalommal esik át náthás megbetegedésen.

Tényleg a hidegtől fázunk meg?

Bár a náthás megbetegedések valóban gyakrabban jelentkeznek hideg időben, a közhiedelemmel ellentétben a hideg csak közvetetten járul hozzá a megfázás kialakulásához. Hidegben a szervezetünk védekezőképessége, az immunrendszerünk legyengül, valamint romlik a kihűlt területek, így például az orrnyálkahártyánk vérellátása is. Ezek a körülmények teszik sokkal egyszerűbbé a különféle vírusok számára, hogy megbetegítsék a szervezetünket.

A nátha tehát egy fertőző betegség, amelyet bizonyos vírusok okoznak a szervezetbe jutva, ha ott az immunrendszer nem győzi le őket.

h i r d e t é s

Milyen vírusok okozzák a náthát?

A náthát a legtöbb esetben különböző vírustörzsekhez tartozó vírusok okozzák, a leggyakoribb az orrnyálkahártya gyulladásáért felelős rhinovírus és az RSV (respiratórikus szinciciális vírus).

A kórokozók leginkább cseppfertőzéssel, vagyis beszéd, tüsszentés vagy köhögés útján a levegőbe kerülve terjednek emberről emberre, de kézfogással, esetleg a beteg által érintett tárgyak közös használata révén is továbbadhatók. Ebből kiindulva tehát a leghatékonyabb valójában az lenne, ha egyáltalán nem kerülnénk kapcsolatba más emberekkel, nullára csökkentve ezzel az esetleges megfertőződés veszélyét. Ez persze nemcsak bizarr ötlet, hanem a gyakorlatban is kivitelezhetetlen.

A bezárkózás helyett próbáljunk meg minél jobban odafigyelni a higiéniás szabályok betartására, például a gyakori kézmosásra, valamint igyekezzünk megerősíteni az immunrendszerünket. Minél egészségesebb ugyanis az immunrendszerünk, annál könnyebben tudja kivédeni a kórokozók támadásait. Iktassunk be minél több zöldséget és gyümölcsöt az étrendünkbe, mozogjunk rendszeresen és ügyeljünk a megfelelő mennyiségű és minőségű alvásra.

Fotó: Getty Images

Ha egy családtagunk náthás lett...

Az igazi rémálom akkor kezdődik, ha egy családtagunk náthás lesz, aki aztán akaratlanul is végigfertőzi az egész háztartást. Otthon, a négy fal között sokkal nehezebb csökkenteni a megfertőződés veszélyét, de még erre az esetre is akad néhány hasznos tanács, amit érdemes lehet betartanunk.

A beteg családtagunk figyeljen rá oda, hogy tüsszögésnél és köhögésnél mindig tartson az arca elé papír zsebkendőt, a piszkos zsebkendőket pedig használat után rögtön dobja ki. Mivel a zárt térben megnő a levegőben lévő vírusok száma, ezért naponta legalább 3-4 alkalommal szellőztessük át a lakást. Az egészséges táplálkozásról se feledkezzünk meg, amit kiegészíthetünk különféle gyógyteák fogyasztásával is. A citromfű, a fertőtlenítő borsmenta, az immunerősítő csipkebogyó, a nátha ellenszereként ismert kasvirág, a hurutoldó kakukkfű mind-mind segíthet a megfázás megelőzésében.

Ha megtörtént a baj, és nem tudtuk megakadályozni a nátha továbbterjedését, akkor sem kell kétségbeesnünk. Az egészséges, vitamindús táplálkozás, a pihenés és a friss levegő a betegség legyűrésében is a segítségünkre lehet és szerencsére ma már a kellemetlen tünetek csillapítására is létezik hatékony, természetes segítség.

Regeneráljuk az orrnyálkahártyánkat!

A torokfájás és a köhögés mellett a megfázásra jellemző az orrfolyás és az orrdugulás is. Az orrdugulás a nátha egyik legbosszantóbb tünete, ami az éjszakai pihenésünkre is rányomhatja a bélyegét. Könnyen gondolhatnánk, hogy erre a kellemetlen problémára a patikákban kapható bármely orrspray vagy orrcsepp megoldást nyújt, de ez nincs teljesen így. A kémiai úton ható orrcseppek és orrspray-k a dugulást ugyan hatékonyan képesek megszüntetni, hosszú távon azonban kiszáríthatják, mi több, tönkre is tehetik az orrnyálkahártyát. Sőt, ezekhez a szerekhez könnyen hozzá is lehet szokni, így sajnos sok esetben előfordul, hogy valaki nemcsak az előírt ideig, hanem hónapokon vagy akár éveken át folyamatosan orrspray-t alkalmaz azért, hogy fenn tudja tartani a szabad orrlégzését.

A kémiai orrspay-kkel szemben a vény nélkül kapható Reventil orrspray szelíden, az orrnyálkahártya károsítása és a függőség kialakulásának veszélye nélkül jelenthet segítséget a problémánkra. A Reventil orrspray csökkenti az orrnyálkahártya gyulladását és enyhíti az orrdugulást. Egyedülálló összetevője egy gyulladáscsökkentő és kiszáradást gátló hatású molekula, az ectoin, amely védi és regenerálja az orrnyálkahártyát.

Fontos tudni, hogy a Reventil orrspay már egy hónapos kortól használható. Tartósítószert nem tartalmaz.

Patikában kapható gyógyászati segédeszköz