Ilyen gyorsan lehetünk orrcseppfüggők

Állandó orrdugulás, gyakori orrvérzés, irritált nyálkahártya: ezeket a tüneteket a vény nélkül kapható orrspray-k túlzásba vitt használata is okozhatja. Az orrcseppfüggőség orvosi felügyelet mellett, szteroid tartalmú szerek használatával megszüntethető, de a legtöbbet azzal tehetjük az egészségünk megóvásáért, ha rendeltetésszerűen, általában legfeljebb egy hétig, naponta maximum 3-4 alkalommal használjuk a recept nélkül kapható patikaszereket - mondta dr. Fent Zoltán. A Semmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika adjunktusa arról is tájékoztatott, hogy a függőség gyermek- és felnőttkorban is kialakulhat.

Ne használjuk többször a kelleténél

A gyógyszertárakban kapható, vény nélküli szereket általában legfeljebb egy hétig, naponta 3-4 alkalommal szabad alkalmazni. A gyógyulási idő után pedig abba kell hagyni, mert utána már az orrcseppek túlzott használatának mellékhatásait kezeljük, ami az ellenkező hatást fejti ki. Ahogy a szer hatása elmúlik, az orrnyálkahártya visszanyeri természetes véráramlását, a vérerek újból kitágulnak, ezáltal a vérellátás fokozódik, és az orrnyálkahártya a korábbinál még jobban megduzzad. Ilyenkor egyre gyakrabban és nagyobb adagokban - szélsőséges esetekben akár óránként - kell használni az orrcseppeket és az orrspray-ket annak érdekében, hogy az orrdugulás megszűnjön - akkor is, amikor a beteg már egyébként gyógyult.

Nagyon rövid idő alatt kialakulhat a függőség. Fotó: Getty Images

Orrcseppfüggőség esetén feltétlenül fül-orr-gégész szakorvoshoz kell fordulni, hogy az anatómiai elváltozásokat és a különböző betegségeket ki lehessen zárni. Orrsövényferdülés, krónikus orrmelléküreg-gyulladás, orrpolip, vagy akár daganat is okozhat olyan megfázáshoz hasonló tüneteket, amikor az érintettek orvosi vizsgálat nélkül nyúlnak a patikában, recept nélkül kapható szerekhez. Orrcseppfüggőség kialakulhat allergiás betegeknél is.

Nem mindegy, mikor milyet használunk

Az allergiás eredetű orrtünetek kezelésére az érösszehúzó hatású orrcseppek és orrspray-k nem alkalmasak; helyettük szteroid-, illetve antihisztamin tartalmú orrspray-k használata szükséges - emelte ki dr. Fent Zoltán. Egy esetben javasolják a szakorvosok a recept nélkül elérhető készítmények egy-két napos használatát: ha valakinek súlyos allergiás tünetei vannak, és a bedugult orrtól a szteroidos gyógyszer nem jut be az orrüregbe, ami így nem tudja kifejteni jótékony hatását - tette hozzá a szakember.

Minél hosszabb ideig használja valaki ezeket a szereket, annál nehezebben tud visszaállni a nyálkahártya önszabályozó mechanizmusa. Mint arra dr. Fent Zoltán felhívta a figyelmet, nagy számban jelentkeznek a betegek ezzel a problémával a fül-orr-gégészeti szakrendeléseken. Amennyiben az orrcseppfüggőség hátterében náthás megbetegedés áll, úgy nazális szteroidkészítményekkel egy-két hét alatt le lehet szoktatni a pácienseket a szerhasználatról. Arra azonban senki ne számítson, hogy néhány nap alatt teljesen kidugul az orra és jól lesz, hiszen itt sokszor több hónapja fennálló függőséget kell megszüntetni - emelte ki a szakember.