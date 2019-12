Így nem leszünk betegek karácsonykor

Az évszaknak megfelelő öltözködés fontosságát érdemes egész évben szem előtt tartani, de ezen kívül még számos dologra oda kell figyelni, hogy megóvjuk gyermekeinket a felsőlégúti megbetegedésektől. Mutatjuk a tippeket, hogy idén ne a köhögésről és az orrfújásról szóljon az adventi időszak.

Idén ne az orrfújásról szóljanak az ünnepek! Fotó: iStock

Sok mozgás és helyes táplálkozás

Elengedhetetlen a sok mozgás a friss levegőn és oxigéndús környezetben, de nagy hangsúlyt kell fektetni a megfelelő és változatos táplálkozásra is. Érdemes kerülni a refluxot okozó esti kakaót, valamint a magas szénhidrát- és zsírtartalmú ételeket. Ajánlott viszont minél több zöldséget és gyümölcsöt becsempészni a kicsik étrendjébe. Nagyon fontos, hogy ha refluxban, illetve valamilyen ételérzékenységben vagy légúti allergiában szenved a gyermekünk, akkor megkapja a megfelelő kezelést, valamint helyes étrendet biztosítsunk neki. Emellett az immunrendszer erősítése is kulcsfontosságú. Ennek érdekében C- és D-vitamin, Lactobacillus tartalmú készítmények, valamint fokhagyma, gyömbér, méz és hársfatea rendszeres fogyasztását javasolják a szakemberek.

Helyes kézmosás és orrfújás

Hogyan előzhetjük meg a téli betegségeket? Nézze meg videónkat!

Mivel a bölcsőde és óvoda a vírusok és bacilusok melegágya lehet, elengedhetetlen a gyerekeket megtanítani arra, miként viselkedjenek úgy közösségben, hogy a legkevésbé legyenek veszélyeztetve. "Nem lehet elég korán elkezdeni, hogy a kicsiket rávezessük a helyes kézmosás fontosságára. De a helyes orrfújás is gyorsan megtanulható, ha a gyermek gyertya lángját orral próbálja elfújni, csukott szájjal, természetesen felnőtt felügyelete mellett" - tanácsolja Dr. Lechoczky Hajnalka, a Czeizel Intézet fül-orr-gége szakorvosa.

Mit tegyünk, ha beteg a gyerek?

Sajnos minden igyekezet ellenére is előfordulhat, hogy gyermekünk megbetegszik. "A néhány napos lázzal járó nátha otthon is biztonsággal kezelhető lázcsillapító, orrszívás és orrcsepp segítségével. Kezdődő vírusos középfülgyulladás esetén gyulladásgátló adása javasolt napi háromszor, illetve az orrspray szintén napi három alkalommal történő alkalmazása jelentős javulást hozhat néhány nap alatt" - magyarázta a szakember.

Három napnál hosszabb lázas állapot, fájdalomcsillapító mellett is fennálló fülfájdalom, erős fejfájás, féloldali szemduzzanat, fülfolyás, elálló fül, gennyes nátha, és két-három hétnél tovább tartó köhögés esetén azonban mindenképpen gyermekorvoshoz vagy fül-orr-gégészhez kell fordulni.