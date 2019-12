Így készítsünk megfázás elleni bodzaszirupot

Tényleg gyógyítja a húsleves a megfázást? Részletek itt.

A bodza vírusölő hatása annál jobban érvényesül, minél többet fogyasztunk belőle. Hogy egész évben elérhető legyen, legjobb, ha szirupot főzünk a terméséből, amelyet a különböző bioboltokban szárított formában is megvásárolhatunk. A bodzából készült, alkoholtartalmú kivonat laboratóriumi vizsgálatok során is hatékonynak bizonyult az influenza egyes vírustörzseivel szemben. Bár egy ilyen kivonat elkészítése hetekbe is telhet, házilag is összeállíthatunk hasonlóan hatékony, alkoholt nem tartalmazó bodzás főzetet, ráadásul jóval rövidebb idő alatt.

A bodza terméséből értékes megfázás elleni szer készíthető

Hozzávalók:

2 csésze szárított bodzatermés

4 csésze víz

1 ujjnyi reszelt gyömbér

1 kisebb fahéjrúd

3 csésze méz vagy agavénektár

Tegyük a bodzatermést, a vizet, a gyömbért és a fahéjrudat egy közepes vagy nagyobb fazékba. Forraljuk fel, majd pedig vegyük le alatta a lángot, és gyöngyözve főzzük tovább 30 percen át. Ezután húzzuk le a tűzről, majd óvatosan, hogy a kezünket meg ne égessük, távolítsuk el a fahéjrudat. Egy nagyobb kanál, fakanál segítségével nyomjuk szét a bodzaterméseket, majd az egész főzetet szűrjük-passzírozzuk át egy konyharuhán egy másik edénybe. Ezután hagyjuk kihűlni.

A mézet vagy agavészirupot kezdjük el melegíteni egy edényben alacsony lángon, majd adjuk hozzá a bodzás folyadékot, és lassan kevergetve melegítsük össze a kettőt, amíg az elegy egyneművé nem válik. Közben ügyeljünk rá, hogy ne forrjon fel a keverék. Ha ez megtörtént, még forrón öntsük át kifőzött, sterilizált befőttes vagy csavaros üvegekbe a folyadékot, és hagyjuk lassan kihűlni. A hűtőben tartott házi bodzaszirup naponta 3-4 alkalommal is fogyasztható, különösen megfázás és influenza esetén, de csak mértékkel - egy adag egy evőkanálnyi mennyiségnek felel meg.

