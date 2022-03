Hogyan válasszunk orrpsray-t a patikában?

A náthás, megfázásos tünetekkel orvoshoz fordulók száma jelentősen megnő a hidegebb hónapokban. A betegség egyik leggyakoribb tünete az orrfolyás és orrdugulás, ami nemcsak az állandó zsebkendőhasználat miatt járhat sok kellemetlenséggel, de az éjszakai pihenésünk minőségét is rontja. A tünetek enyhítésére a patikák polcain többféle orrcsepp és orrspray közül is válogathatunk.

Milyen termékek közül választhatunk?

A szóban forgó készítményekre olyankor lehet szükség, hogyha a nátha következtében besűrűsödött, nehezen kifújható, vagy beszáradt az orrváladék, illetve a nyálkahártya gyulladása, duzzanata miatt akadályozott az orrlégzés. Alapvetően két fő csoportba sorolhatóak. Vannak az aktív gyógyszerhatóanyagot tartalmazó orrspray-k, melyek közül némelyik egyszerre több hatóanyaggal váltja ki a kívánt hatást. A hatóanyagoknak köszönhetően ezek a készítmények érszűkítő hatással bírnak és csökkentik a duzzanatok mértékét. Jól használhatóak bizonyos vírusos megbetegedések kezelésére, melyek hatására az orrnyálkahártya duzzadása nehezíti a légzést. Asztmás, illetve súlyosabb allergiás megbetegedés esetén szteroid hatóanyagú készítményeket is felírhat az orvos, ezek a gyógyszerek kizárólag vényre kaphatóak.

Orrdugulás esetén a patikákban recept nélkül megvásárolható orrspray-k és orrcseppek is hatékonyan enyhíthetik a panaszokat. Fotó: Getty Images

Az aktív hatóanyagot tartalmazó készítmény veszélye, hogy a szervezet könnyen hozzászokhat a használatához, és egy idő után már nem képes nélkülük aludni a beteg. "Ez elsősorban az elhúzódó bakteriális fertőzések, illetve megfázások miatt szokott kialakulni, melynek során a terméket túlhasználja a beteg. Két hétnél hosszabb ideig ezért nem szoktuk javasolni a használatukat egyhuzamban" - mondta el Dr. Kurucz Dóra, kiskunfélegyházi gyógyszerész. Hozzátette: a használat előtt mindenképpen javasolt egyeztetni egy háziorvossal vagy patikussal, ők segíthetnek a megfelelő hatóanyagú termék kiválasztásában is.

Orrcseppfüggőség: hogyan alakul ki és miért veszélyes?

Léteznek emellett tisztított tengervíz-kivonatot tartalmazó készítmények is, amelyek az orrmelléküreg átmosására szolgálnak és megtisztítják az ott lerakódott pollenektől és kórokozóktól. Ezek az izotóniás orrspray-k 0,9 százalékos sóoldatot tartalmaznak és az ozmózisként ismert folyamat révén segítik a váladék ürülését. Habár ezen termékek nem minden esetben jelentenek megoldást a problémákra, függőséget ugyanakkor nem okoznak, így hosszabb ideig is biztonsággal használhatóak. A patikákban elérhetőek emellett olyan készítmények is, amelyek hatóanyagot és tengervizes oldatot egyaránt tartalmaznak. A xilometazolin hatóanyagú termékek gyorsan csökkenthetik az orrdugulást, míg a bennük lévő tengervíz az orrnyálkahártya hidratálásáról gondoskodik.

Orrcsepp, vagy orrspray?

Mind az orrcsepp, mind pedig az orrspray használata segíthet az orrdugulás és más, megfázáshoz és allergiához köthető panaszok enyhítésében. Az adagolás technológiáját leszámítva nincs jelentősebb különbség a termékek között, egyéni preferencia kérdése, hogy kinek melyik válhat be. "A spray használata praktikusabb lehet a kisgyermekeknél, nem szükséges például a fejet hátrahajtani a használata közben, így kényelmesebben használható az orrcseppnél. Az orrcsepp viszont némileg olcsóbb, mint a spray-formátumú termékek, ami szintén fontos tényező lehet az árérzékenyebb vásárlók számára" - vélekedik a gyógyszerész.

A patikák polcain elérhetőek kimondottan a gyerekeknek szánt készítmények is, melyek többnyire a hatóanyaguk koncentrációjában különböznek a felnőtt változatoktól. A spray-formátumú, aktív hatóanyagú termékek használata egyéves kor alatt nem ajánlott. A csecsemők kezelésére elsősorban orrcseppek állnak a rendelkezésre, illetve számukra is kifejlesztettek már hatóanyagot nem tartalmazó, izotóniás orrspray-t, ami enyhítheti a panaszaikat.

