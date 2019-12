Hétköznapi tárgyak a lakásban, amik fertőznek

Villanykapcsolók, ajtógombok és -kilincsek

A Journal of Medical Virology című szaklapban 2007-ben megjelent tanulmány szerint az ajtógombok és -kilincsek, illetve a villanykapcsolók a kórokozók egyik legnagyobb gyűjtőhelyei. "Ha a család egyik tagja beteg lesz, az egész ház veszélyforrássá válik. A kilincsek, kapcsolók különösen problémásak: gyakran megérintjük ezeket, így a baktériumokat, vírusokat is terjeszthetik" - hangsúlyozza Dr. Amesh A. Adalja a John Hopkins Center for Health Security orvosa.

Poharak, bögrék

Azoknak a vizsgált alanyoknak a fele, akik megfogták egy beteg ismerősük, családtagjuk kávéspoharának a fülét, maguk is elkapták a fertőzést - erre jutott egy tanulmány, amit az American Journal of Epidemiology című szaklapban publikáltak. Az eredményekből azonban az is kiderült, hogy a rendszeres kézmosás nagyban csökkentette a megbetegedés esélyét. Hogy hogyan kell helyesen kezet mosni, arról egy korábbi cikkünkben olvashat.

Távirányító

A legtöbb embernek eszébe sem jut, hogy fertőtlenítse a távirányítót, pedig legalább hetente kétszer meg kellene tisztítani. Dr. Kelly Reynolds környezetbiológus szerint rengeteg vírus és baktérium gyűlhet rajta össze, így könnyen megbetegíthet minket. Egy fertőtlenítő kendő segítségével töröljük át az eszközt, a gombok közti, nehezen hozzáférhető helyekhez pedig használjunk alkoholba mártott vattacsomót - javasolja a szakember.

Csapok

Az emberek mindössze 39 százaléka mos kezet tüsszentés vagy köhögés után - derült ki egy tanulmányból, amely az American Microbiology Society hasábjain jelent meg. Ez már önmagában is elég elszomorító adat, az azonban még inkább, hogy a kezeiken lévő kórokozókat így is átadhatják másoknak: vannak ugyanis típusok, amelyek az olyan kemény, nem porózus felületeken is túlélnek akár 24 órát, mint a fém vagy a műanyag.

A csapon sok kórokozó gyűlhet össze. Fotó: iStock

Törölközők, konyharuhák

Dr. Adalja szerint a törölközők és a konyharuhák is sokáig képesek hordozni a baktériumokat, vírusokat. Alapszabály tehát, hogy beteg családtagjainkkal ne osszuk meg ezeket a tárgyakat, és amilyen gyakran csak lehet, magas hőfokon mossuk ki őket.

Fogkefetartó, fogkefék

Aki betegen is használja a fogkeféjét, az minden alkalommal újabb és újabb kórokozókkal gazdagítja az eszközön lévő "családot". A baktériumok és vírusok aztán átvándorolnak a fogkefetartóra, majd pedig a tartóban lévő többi fogkefére, és máris kész a baj. Célszerű tehát külön tartani a fogkeféket, ha a családban valaki beteg lesz, hogy csökkentsük afertőzésesélyét.

Ceruzák, tollak

A ceruzák, tollak is veszélyes hordozók lehetnek a megfázós szezonban. Ha otthon olyan íróeszközt használunk, amelyet akár egy beteg családtagunk, ismerősünk is megfoghatott, semmiképpen ne érintsük meg az arcunkat, orrunkat, és később mossuk meg alaposan a kezünket, figyelmeztet Dr. J. D. Zipkin. "A szemünk, az orrunk és a szánk különösen védtelen, ha a kórokozók támadásáról van szó. Sokak számára természetes, hogy a nap folyamán többször is megdörzsölik az arcukat, szemüket, végigsimítanak a hajukon, pedig ezekkel a szokásokkal növeljük a megbetegedés esélyét. Orvosként nekem is kiemelten figyelnem kell arra, hogy munka közben semmiképpen se nyúljak az arcomhoz."

