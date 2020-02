Ezeket érdemes szedni a náthaszezonban

A szervezetünknek ilyenkor valóban jól jöhet egy kis támogatás, de nem mindegy, hogy milyen formában - a Rodale's Organic Life szerint az alábbiakkal érdemes próbálkozni.

C-vitamin

Napi 250-1000 milligramm C-vitamin bevitele bizonyítottan segíthet csökkenteni a nátha és a megfázás idejét, illetve a szervezet regenerációját fokozott igénybevétel esetén. Természetesen nem csak tabletta formájában érdemes bevinni, hanem úgy is, hogy minél több C-vitaminban gazdag zöldséget és gyümölcsöt fogyasztunk.

A megfázásos-náthás téli időszakban különösen fontos, hogy megfelelő mennyiségű C-vitamint építsünk az étrendünkbe. Íme néhány étel, melynek segítségével ezt megtehetjük!

Cink

Két-három óránként 10-15 milligrammot érdemes szedni, míg a nátha tünetei enyhülnek. Ez a fontos ásványi anyag szerepet játszik azanyagcserefolyamatokban, hiánya pedig növeli annak az esélyét, hogy elkapunk valamilyen fertőzést. Kutatások szerint a cink megóvhatja a sejteket attól, hogy megfertőződjenek a megfázásos vírusok által hordozott toxinokkal. Ugyanakkor legyünk óvatosak a cinkkel, mert nagy mennyiségben mérgező is lehet, és mindig evés után, vagy közben vegyük be, mert az arra hajlamosaknál gyomorirritációt is okozhat.

Milyen készítményekkel erősíthetjük immunrendszerünket?

D-vitamin

Ez a vitamin elsősorban akkor segíthet, ha valakinek alapesetben komoly hiány van belőle a szervezetében. Ilyenkor azonban valóban érdemes pótolni, főleg nátha esetén, különben sokkal nagyobb eséllyel fogunk elkapni mindenféle felső légúti fertőzést, és a szövődményekre is hajlamosabbak leszünk.

Gyümölcskoncentrátumok

Ha betegek, legyengültek vagyunk, a különböző gyümölcsökből készült, vitaminos koncentrátumok is jól jöhetnek, főleg, ha egyébként étvágytalanok is vagyunk. Alapesetben természetesen jobb nyers zöldségeket és gyümölcsöket fogyasztani, de náthásan jól jöhet, hogy egy-két pohár itallal kiválthatjuk a napi adagot.

Béta-glükán

Immunrendszer-erősítő és stimuláló hatása közismert, ráadásul a magas koleszterinszintűeknél az élesztőkivonatból előállított béta-glükánok csökkenthetik a koleszterinszintet azáltal, hogy megakadályozzák az ételekben található koleszterin felszívódását. Nátha és megfázás esetén 250-500 milligramm a javasolt adag a tünetek megszűnéséig.