Ezeket egye betegen

A beteg szervezet a megszokottnál több kalóriát igényel. A testnek ugyanis plusz energiára van szüksége, hogy le tudjon számolni a betolakodó károkozókkal, főként, ha lázunk is van - ezért kell a lehető legjobb étrendet összeállítani a mielőbbi gyógyulás érdekében. Fontos a rendszeres evés, ha valaki betegen keveset eszik, a test öngyógyító képességeit is gyengíti. A kalóriabevitel csökkentése kutatások szerint önmagában növeli a gyógyulás idejét és súlyosbítja a tüneteket. Inkább együnk többször keveset (és figyeljünk testünkre, hogy tudjuk: mikor vagyunk tényleg éhesek), emellett pedig hidratáljunk rendesen - így könnyebben átvészelhetjük a betegséget. Influenza, megfázás esetén azok a legjobb ételek, amelyek segítenek hidratálni, a testnek extra energiát szolgáltatnak és erősítik az immunrendszert.

Húsleves

Forró tea

Citrusfélék

Jégkrém

Csípős ételek

Könnyű ételek

Amit érdemes elkerülni

A népi megfigyelés és tapasztalat ebben az esetben sem téved: egy. A csirkében lévő egyik aminosav, a cisztein ugyanis segít a tüdőben megülő nyálka oszlatásában, a forró leves pedig nedvesen tartja az orrjáratokat, hidratáltan tart és a légutakban lévő gyulladást is enyhíti.A meleg folyadékok enyhítik a torok fájdalmát és segítik megszüntetni az orrjáratok eldugulását.(lehetőleg mézzel ), de akár a forró citromos víz is segíthet.A tudomány még nem igazolta, hogy a C-vitamin meggyógyítja a megfázást és az influenzát, viszont a C-vitamin tartalmú citrusfélék (narancs, citrom, grapefruit, lime) gerezdjei között található vékony fehér hártya flavonoid -tartalmú, amely remekül erősíti az immunrendszert.Meglepő lehet, de a jégkrém (különösen, ha 100 százalékos gyümölcsléből készült) is ideális megfázás esetén. Megnyugtatja ugyanis a kaparó, duzzadt torkot és segít a hidratálásban. Az pedig fontos, mert úgy kevesebb lesz a letapadó nyálka és csökken az orrdugulás A csípős ételek alapját adó kapszaicin a természet egyik legjobb módszere az orrdugulás ellen. Érdemes tudni, hogy nem csupán a chilipaprika, hanem a wasabiban és a tormában található szinigrin, illetve az ebből kialakuló allil-izotiocianát is remekül használható orrtisztításra.Az influenzát kísérő gyomorproblémákra javasolt egyszerű ételeket fogyasztani. Ilyenkor érdemes pirítóst vagy enyhén sós kekszet fogyasztani, amelyek nem terhelik meg a gyomrot és az emésztést is könnyebben helyreteszik. A banán is jól jön ilyenkor, az ebben található kálium ugyanis jól jön akkor, amikor izzadás, hányás vagy hasmenés következtében testünk káliumraktárai lemerülnek - ráadásul még csökkentheti a testhőmérsékletet és pótolhatja az elveszett elektrolitokat is. A: számtalan kutatás mutatta már ki, hogy gyomorproblémákra és hányinger enyhítésére tökéletes gyógyszer.A test betegség közben sokkal gyengébb és sérülékenyebb, úgyhogy- bizonyos dolgok ugyanis még rosszabbá tehetik a tüneteket. Az előbb említett csípős ételek például nagyon jól tüntetik el az orrdugulást, de erősen megterhelhetik a gyomrot, ezzel pedig még több fájdalmat és kellemetlenséget okozhatunk magunknak, úgyhogy ne együnk csípőset , ha nem jó a gyomrunk.és gyulladást okozhat. A zsírban gazdag ételeket pedig a szénhidrátokhoz és a fehérjékhez képest sokkal nehezebb emészteni, emiatt gyomorfájdalmat okozhatnak.Sokan azt is hiszik, hogy a tejtermékek fogyasztása fokozza a nyálkatermelődést, ami az orrdugulást is fokozhatja - a kutatás jelenlegi állapota szerint azonban ezt inkább placebohatás okozza, ugyanis ha például tejet iszunk, úgy érezzük, hogy több nyálka van bennünk, mint kéne. Úgyhogy ha nem akarjuk ezt érezni - vagy nem esik jól -, akkor hagyjuk ki addig a tejtermékeket, amíg meg nem gyógyulunk teljesen.