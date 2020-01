A nátha, megfázás, meghűlés az őszi-téli időszak kellemetlen, és szinte elkerülhetetlen velejárója. Szerencsére viszonylag gyors lefolyású és csak ritkán okoz komolyabb szövődményeket. Bosszantó tulajdonsága viszont, hogy nem jelent védettséget, ha átesünk rajta: bármikor ismét visszatérhet. A felnőttek átlagosan évente kettő-öt alkalommal is megfázhatnak, míg a gyermekek hat-tíz, iskolás korban akár tizenkétszer is megfertőződhetnek egy évben.

Orrfolyástól a köhögésig

A nátha kórokozói leginkább cseppfertőzéssel, vagyis, de kézfogással, esetleg a beteg (nyállal, orrváladékkal fertőzött kézzel) által érintett tárgyak (kapaszkodó, számítógépes egér, billentyűzet stb.) közös használata révén is továbbadhatók. A valamilyen okból (stressz, áthűlés, vitaminhiány, más betegség stb.) legyengült immunrendszerű szervezetet könnyebben betegítik meg a vírusok, ezért a megfázás jellemző időszaka a késő őszi, téli, tavasz eleji hónapok. Gyakran jelentkezik akkor, amikor az ember fáradt, kialvatlan.A nátha esetében rövid, két-három napos lappangási idő után jelentkeznek a tünetek. Az orr-nyálkahártya gyulladása miatt nyákos orrfolyás következik be, előbb vízszerű, majd sűrűbb váladékkal. A tüsszögést, az orrdugulást enyhe torokfájdalom, köhögés kíséri , amely néhány nappal tovább is húzódhat a heveny náthás, orrfolyásos tüneteknél. Gyakran kötőhártya-gyulladással is jár. A náthás beteg kedvetlen, levert, és sokszor jellegzetes végtagfájdalom és fejfájás kínozza.A nyári hónapokban egyes kórokozók hasmenést és hányást is okoznak.