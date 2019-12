Eddig rosszul kezeltük a náthát

A téli időszakban a legelső dolgok egyike, hogy- mondta korábban Michael Allan, a kanadai University of Alberta munkatársa, de nem ez a legokosabb, amit tehetünk. A több C-vitamin mérsékelten védi a fizikai terheléshez hozzászokott szervezetet, például a sportolókat, attól, hogy megbetegedjenek, de az átlagember szervezeténél is csak 3 százalékkal csökken a megbetegedések esélye.

Az alkohol is segíthet a nátha ellen

Mondjunk nemet az antibiotikumra!

Ne feledkezzünk meg a mézről sem!

A szakértő véleménye szerint jobban tesszük, ha cinkbevételünket fokozzuk . Azon gyermekek például, akik rendszeresen fogyasztanak cinket étrendjükben, évi 1-1,5 náthával kevesebb problémájuk adódik, általános iskolás gyermekeknél évi 6-8 megfázással számolhatunk , ráadásul a megbetegedések hossza is lerövidülhet, akár egy nappal is.Ugyan mind tudunk arról, hogy egy átmulatott éjszaka legyengíti szervezetünket és a vírusok könnyebben fogást találhatnak rajtunk, de több független kutatás is rámutat arra, hogy a rendszeresen, de. Az viszont, hogy mit iszunk "a betegség ellen", számít: a bor segít , a sör viszont egyáltalán nem. Ezen kutatásokat persze kezelhetjük kellő szkepticizmussal, de azt azért jó, ha tudjuk, hogy nem kell bánkódnunk, ha a hideg ellen kikérnénk még egy kör valamit.Miért segítene az antibiotikum ? Ez a gyógyszercsoport a baktériumokat célozza, a megfázások hátterében pedig vírusok állnak. Ha antibiotikumot szedünk, csak a káros mellékhatásoknak tesszük ki amúgy is legyengült szervezetünket. Ha már szedni akarunk valamit,például segítenek átvészelni a téli betegségek rosszabb pillanatait (az ilyeneket gyermekeknek nem ajánljuk).Általában az olyan növényi étrend-kiegészítők, mint az echinacea- vagy a fokhagymatabletták, nem bírnak nagy hatásfokkal: az egyetlen olyan természetes táplálék, ami ilyenkor segíthet rendbe jönni,. Több tanulmány szerint is a lefekvés előtt elfogyasztott nagykanálnyi méz köhögéscsillapító hatású , jobban is hat, mint a csillapító hatású szirupok.(Ezen tanulmányok gyerekekkel folytatott kísérleteken alapulnak - egy felnőtteket érintő hasonló kísérlet szerintis.)