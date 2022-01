A téli orrszárazság kezelése

Az orrszárazság leggyakoribb okai

Télen a fűtött lakások levegője meleg, száraz, ami az orrnyálkahártyát is könnyen kiszáríthatja. Nemcsak a hidratálása külső, hanem a belső hiánya is okozhat ugyanakkor orrszárazságot. Ha nem iszunk elegendő mennyiségű folyadékot, az orr váladéktermelő képessége is csökken.

A túlzásba vitt orrcsepp-használat gyakori kiváltó ok. A készítmények hatására az orrnyálkahártya erei összehúzódnak, a termelt váladék mennyisége csökken. Mindez kedvez nátha esetén, de az előírtnál gyakrabban vagy hosszabb ideig alkalmazva az orrcseppek az orrnyálkahártya duzzanatát, szárazságát okozhatják. Bizonyos gyógyszerek, például a nátha és az allergia kezelésében is használt dekongesztánsok vagy éppen az antihisztaminok szedése is száríthatja az orrnyálkahártyát.

Sok esetben a túlzásba vitt orrcsepp-használat váltja ki az orrszárazságot

Az orrszárazság bizonyos betegségek kísérőtüneteként is jelentkezhet: a Sjögren-szindróma autoimmun betegség, amely általános nyálkahártya-szárazságot okoz például a szájban, a szemekben és az orrban is. A száraz orr önmagában is okozhat orrvérzéseket, ha azonban ezek az epizódok gyakran ismétlődnek, feltétlenül ellenőriztetni kell a vérnyomást, mert a tünetek magasvérnyomás-betegség jelei is lehetnek. Nőknél hormonális változások hatására is jelentkezhet a nyálkahártya szárazsága. A menopauza egyéb tüneteivel együtt jelentkező orrszárazság esetén gondolni kell erre a lehetőségre is.

Diagnózis és kezelés

Tartós orrszárazság esetén szükségessé válik a fül-orr-gégészeti vizsgálat az egyéb lehetséges betegségek kizárásának érdekében - mutatott rá dr. Augusztinovicz Monika, a Fül-orr-gégeközpont allergológus, fül-orr-gégész orvosa. A vizsgálat előtt érdemes átgondolni a közelmúltban átmenetileg vagy folyamatosan szedett gyógyszereket, a lezajlott betegségeket és egyéb panaszokat. A kezelés a vizsgálat eredményeinek függvényében, egyénre szabottan kezdődhet meg.

Általánosságban elmondható, hogy a panaszok kezelésében fontos a megfelelő folyadékpótlás, amely legalább 1,5-2 liter folyadékot jelent naponta. Az alkohol és a koffein vízhajtó hatású, ezért ezek fogyasztását érdemes minimálisra csökkenteni. A beltéri levegő páratartalmának növeléséhez beszerezhetünk párásító készüléket, de ennek hiányában a fűtőtestekre helyezett, vízzel teli edény is jó szolgálatot tehet.

Tengervizes orrspray naponta több alkalommal is mellékhatások nélkül használható az orrnyálkahártya hidratálására. Az orrmosás nemcsak a panaszok enyhítésében hasznos, hanem segítségével megtisztíthatjuk az orrüreget is a kórokozóktól, szennyeződésektől. Fontos, hogy orrmosáshoz csak külön erre a célra kifejlesztett készüléket és fiziológiás sóoldatot használjunk. Érdemes számba venni a rendszeresen szedett gyógyszereket is, amennyiben pedig akad köztük olyan, amely mellékhatásként orrszárazságot okozhat, konzultáljunk kezelőorvosunkkal egy esetleges készítménycseréről.