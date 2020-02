A nátha legsúlyosabb szövődményei

Az őszi-téli időszak egyik leggyakoribb betegsége a nátha, melyet vírusok okoznak. Nagyjából 200 kórokozója ismert, a legelterjedtebb a rhinovírus. Afertőzésviszonylag rövid lefolyású, 7 nap alatt fel lehet belőle gyógyulni, de fontos, hogy az első panaszok megjelenésétől kezeljük a tüneteket (házi gyógymódok és patikai szerek is segíthetnek ebben) és próbáljunk meg minél többet pihenni. Ha ugyanis nem "feküdjük ki" a betegséget, nem foglalkozunk az orrdugulással és hasonló tünetekkel, akkor a fertőzés más szerveinkre is átterjedhet, jóval súlyosabb problémákat okozva, sőt ritka esetekben életveszélyes állapotot is előidézhet. A szövődmények a leggyakrabban 6 év alatti gyermekeknél, idős embereknél, krónikus betegeknél és a dohányosok körében fordulnak elő, úgyhogy náluk kiemelten fontos kezelni az egyszerű náthát is. Ha a náthás tünetek két hét után sem múlnak el, és más panaszok is megjelennek, akkor gyanakodhatunk az alábbi betegségek valamelyikére.

7 gyógyír a fájó torokra A hidegben gyakran szembesülünk a torokfájással: jelezhet mindez jobb esetben leterhelt hangszalagot, rosszabb esetben megfázást vagy akár vírusfertőzést is. Kattintson a részletekért!

Középfülgyulladás

A felső légúti megbetegedések egyik leggyakoribb kísérője, leginkább kisgyerekeknél fordul elő. Hogyan alakul ki? A megfázás következtében megduzzadt nyálkahártya elzárja a középfül szellőzésében fontos szerepet játszó fülkürt nyílását. Megfelelő szellőzés híján pedig a dobüregben lévő levegő felszívódik, és helyette váladék gyülemlik fel a dobhártya mögött. A váladék színéből lehet következtetni, hogy hurutos vagy gennyes középfülgyulladásról van szó. Míg előbbi esetében áttetsző a váladék, utóbbinál sűrű és sárga, ami baktérium okozta fertőzést jelez.

Ha magas a lázunk, fáj a fülünk, romlott a hallásunk, esetleg viszket vagy fáj, ha meghúzzuk a fülkagylónkat, akkor mielőbb keressük fel az orvosunkat. Ne kísérletezzünk kizárólag házi praktikákkal, fontos a szakszerű ellátás, mert a nem megfelelően kezelt középfülgyulladás halláscsökkenéshez, arcidegbénuláshoz, agytályoghoz vagy agyhártyagyulladáshoz is vezethet.

Súlyos szövődmények is kialakulhatnak a betegségből. Fotó: iStock

Melléküreg-gyulladások

Az arccsontokban összetett üregrendszer található: az orr két oldalán az arcüregek, a koponyaalapon az iköböl, a szemek között, az orrgyök mögött a rostasejtrendszer, felettük pedig a homloküreg. Ha a náthától megduzzadt nyálkakártya miatt elzáródnak az üregek és felgyülemlik a termelődő folyadék, ezek a területek is begyulladhatnak.

Ilyenkor attól függően, hogy az orrmelléküregek melyik részén jelent meg a fertőzés, megfájdul az arcunk, nehezebben vesszük a levegőt, előrehajláskor vagy kopogtatásra fájdalmas a szem környéke vagy a homlok. Forduljunk fül-orr-gégészeti szakorvoshoz, és kövessük végig az előírt gyógymódot, mert a nem teljesen kikezelt gyulladás krónikussá válhat.

Tüdőgyulladás

Szerencsére nem olyan gyakori, mint a középfül- vagy melléküreg-gyulladás, de a nátha ráhúzódhat az alsó légutakra is, így szövődménye lehettüdőgyulladásis. Mivel az orrdugulás miatt a szánkon át vesszük a levegőt, a kiszáradó nyálkahártyának romlik a védekezőképessége. Emellett a garatra csorgó váladék is szétszóródhat a köhögéssel a lejjebb lévő légutakban, így a tüdőt könnyebben megtámadhatják a különféle baktériumok vagy vírusok.

Diagnosztizálását nehezíti, hogy nincsenek jellegzetes, csak a tüdőgyulladásra jellemző tünetek, könnyen összekeverhető például az influenzával. Magas láz, fáradékonyság, köhögés, mellkasifájdalomesetén röntgenvizsgálat vagy baktériumtenyésztés után derülhet ki biztosan, hogy tényleg tüdőgyulladás okozza-e a panaszokat, és ha igen, akkor vírusos vagy bakteriális eredetű. Utóbbi megállapítása azért fontos, mert a két fajtát különbözőképpen kell kezelni. Ha egyébként jól működik az immunrendszerünk és nincs más baj a tüdőnkkel, akkor nagyjából 2 hét alatt teljesen fel lehet épülni ebből a betegségből.

Szívburok- és szívizomgyulladás

Kevésbé ismert tény, de a nátha a szívet is érinti. Megfázás esetén tapasztalhatjuk, hogy akkor is szaporábban ver a szívünk, ha nem vagyunk lázasak. A náthát okozó vírus ugyanis átmeneti szívbántalmat is okozhat, de ez a legtöbb betegnél magától elmúlik. Ritka esetekben azonban kialakulhat szívizomgyulladás is, és ha ilyenkor nagyobb megterhelés éri, bekövetkezhet sajnos akár a szívhalál is.

A cikk megjelenését a Kéri Pharma Kft. támogatta.

RINO/2019/01/01