Teniszkönyök: ezek segíthetnek

Afájdalomés a kiújulás is megelőzhető bizonyos gyakorlatokkal és kezelésekkel. A legjobb módszereket dr. Páll Zoltán, a FájdalomKözpont orvosa foglalta össze.

Miért alakul ki a teniszkönyök?

A teniszkönyök igen gyakran fordul elő középkorúaknál, és nevével ellentétben nem csak teniszezőknél alakul ki. Az elnevezés azonban éppen azért született, mert nem megfelelő játéktechnika esetén teniszezőknél könnyen kialakulhat a fájdalom - különösen a fonákütéseknél, amikor összehúzódnak az alkar izmai. A panasz azonban bárkinél kialakulhat, oka pedig az, hogy a hajlítóizmok erősebbek a feszítőizmoknál. Így ugyanis a tapadási pontnál - ahol az ín a csonthoz rögzül - úgynevezett mikrotraumák keletkeznek. Ez a gyulladásos állapot később állandósulhat, és ekkor már a kisebb mozdulatok is fájdalmat okozhatnak.

Kezdetben csak a könyök behajlítása válik fájdalmassá, de később már a csavaró, szorító mozdulatok, az írás és a tárgyak megragadása is nehézséget okozhat az érintett izmok meggyengülése miatt. Külsőleg duzzanat is jelentkezhet, aminek megérintése fájdalmat okoz. Előfordulhat, hogy még éjszaka, pihenés közben sem múlik el a fájdalom. Ilyenkor szükségszerű a pihentetés, hiszen minden mozdulat kínzó érzést okozhat. Ugyanakkor speciális erősítő gyakorlatok és egyes kezelések is csökkenthetik a fájdalmat és a kiújulás veszélyét.

Ezek a gyakorlatok segíthetnek

Csuklófordítás: hajlítsuk be derékszögben a karunkat úgy, hogy a tenyerünk felfelé nézzen és lassan, a csuklót hajlítva fordítsuk lefelé a tenyerünket. Ezt a pozíciót tartsuk 5 másodpercig, majd ismételjük meg a mozdulatot 10-szer. Ugyanezt a gyakorlatot elvégezhetjük úgy is, hogy egy kis súlyt tartunk a tenyerünkben, például egy nagyobb konzervet.

Törölközőcsavarás: fogjuk meg két kézzel egy összehajtott törölköző két végét, és kezdjük el csavarni - a két kézzel ellenkező irányba, mintha vizet akarnánk kicsavarni belőle. Mindkét irányba csavarjunk 10-10 alkalommal.

Könyökhajlítás: ez a gyakorlat nagyon hasonlít egy bicepszgyakorlatra, csak éppen súlyzó nélküli karunkat emeljük fel testünk mellől a vállunkig. Érintsük meg a vállunkat, tartsuk ki a pózt 15-30 másodpercig, majd lassan engedjük le a kart. Ismételjük legalább tízszer.

Préselés: vegyünk a kezünkbe egy teniszlabdát vagy egy összetekercselt zoknit, és szorítsuk össze a tenyerünkben 10 másodpercig, majd ismételjük tízszer a szorítást.

Így segíthet az orvos

Teniszkönyök esetén érdemes gyógytornász segítségét is kérni, aki még több személyre szabott erősítő, nyújtó és feszítő gyakorlatot taníthat be, amellyel megedzhetők a meggyengült izmok. Ám ha ezek a gyakorlatok, illetve a pihentetés és a jegelés sem segítenek tartósan - esetleg már többször kiújult a probléma -, más kezelésekre is szükség lehet.

Jó eredménnyel kezelhető a teniszkönyök hialuroninjekcióval, ami a fájdalom forrásánál hat. A csont és az ín találkozáshoz bevitt hialuronsav ugyanis csökkenti a gyulladást az alkar feszítőizmainak eredésénél, egyben hozzájárul a gyulladt szövetek regenerációjához. Ugyancsak jó eredmény érhető el a szintén injekciókúraként alkalmazható orvosikollagén-terápiával vagy a szúrással nem járó lökéshullám-terápiával is. Ezek akár kombinálhatók is egymással. Ha pedig valóban a sporttevékenység miatt alakult ki a probléma, fontos, hogy az érintettek megtanulják helyesen kivitelezni az adott mozdulatokat. Ebben az edzők és a mozgásterapeuták segíthetnek.