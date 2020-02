Színes tapaszok: így enyhítik a fájdalmat

A kineziológiai tapaszok először sporteseményeken jelentek meg, hiszen a sportolóknál igen gyakoriak az izomhúzódások, valamint az izom- és szalagsérülések. Ez a módszer ráadásul az ízületi bántalmak kezelése mellett a túlterhelésből adódó sérülésveszély megelőzésére is kiválóan alkalmas. A részleteket Farkas Ildikó, a Duna Medical Center gyógytornásza ismerteti.

A tapaszokkal tehermentesíthetjük az ízületeket és az izmokat. Fotó: iStock

Hogyan hat?

A kineziológiai tapasz folyamatosan ingerli a bőrünkben található receptorokat, ezáltal segíti, illetve erősíti a szervezet öngyógyító folyamatait és a regenerációt. A sportsérülések enyhítése mellett tehát kiváló kiegészítő terápia lehet többek között gerinc- és végtagfájdalmak vagy izomproblémák esetén, illetve mozgásszervi műtétek és törések után is. Hatására javul a vér- és nyirokkeringés, valamint csökken a fájdalom.

A tapaszok felhelyezésével tehermentesíthetjük, stabilizálhatjuk és korrigálhatjuk az ízületeket és az izmokat. A színes szalagok már pár hónapos kortól alkalmazhatóak - babáknál elsősorban ortopédiai problémák, sérülések és izomtónuszavarok esetén, kiegészítő terápiaként. A gyermekek számára készült kineziológiai tapasz anyaga nem különbözik a hagyományostól, mindössze a szalagok mintája más, hogy a kicsik hamarabb megbarátkozzanak ezzel a kezelési módszerrel.

Miből van a tapasz?

A kineziológiai tapasz rugalmas, légáteresztő pamutanyagból készül. Orvosi akrilt tartalmaz, így könnyen a bőrre ragasztható. Vastagsága az emberi bőrhöz hasonló, együtt mozog szöveteinkkel és nem akadályoz minket a mozgásban. Felhelyezése egyáltalán nem fájdalmas, és 4-5 napig is fennmarad a bőrön, még mindennapos zuhanyzás mellett is. Gyógyszert nem tartalmaz.

Léteznek ugyan turmalint tartalmazó kineziológiai tapaszok is, azonban ezek árfekvése magasabb. A turmalin ásványi anyagot és aniont tartalmaz, elsősorban gyulladásos problémákra alkalmazzák.

Miért színes?

A különböző színű tapaszok anyaga és tartóssága változatlan. A színek közti különbségnek a színterápiában van szerepe. A színterápiás elmélet szerint a színek képesek lelki és fizikai állapotunkat is pozitívan befolyásolni. Az elmélet alapján elmondható, hogy a meleg színek - például a piros - vitalizálnak, energetizálnak, míg a hideg színek - mint a kék - nyugtatnak és hűsítenek. Így gyulladáscsökkentésre inkább az utóbbiakat ajánlják.

Miért ne ragasztgassuk magunkat?

Mikor nem ajánlott? A kineziológiai tapaszok alkalmazása nem javasolt friss trauma, nyílt sebek, égett bőrfelület, friss műtéti hegek, anyajegyek, pikkelysömör, elvékonyodott, pergamenszerű bőr, súlyos cukorbetegség, valamint friss trombózis esetén. Terhesség első trimeszterében a hasra és a deréktájra nem helyezik fel a szakemberek, illetve kerülendő akkor is, ha valaki allergiás a szalagot rögzítő ragasztóra.

Bár manapság bárki számára elérhetőek a kineziológiai tapaszok, a felhelyezésüket ne próbáljuk meg otthon, saját magunk megoldani. Egy rosszul felhelyezett tapasz ugyanis akadályozhatja a mozgást, és javulás helyett könnyen romlást idézhet elő. A kívánt hatás elérésének érdekében ajánlott egy a technikában jártas terapeutát felkeresni. A szakembertől aztán meg is tanulhatjuk a megfelelő felhelyezési technikát, amennyiben a sérült terület könnyen hozzáférhető számunkra is.

Ez a módszer is - mint általában a mozgásterápiás beavatkozások - minden esetben alkalmazkodik az adott problémához és a páciens aktuális állapotához. Az alaptechnikákon kívül számos felhelyezési mód létezik - ebben kizárólag egy képzett szakember tud hatékony, gyors és személyre szabott segítséget nyújtani.