Súlyos betegséget is jelezhetnek a feldagadt ujjak

Végtelenül bosszantó tud lenni, ha az ember estére alig bírja lehúzni a gyűrűt, annyira feldagadtak az ujjai. A daktilitisz, azaz az ujjak bedagadása legtöbbször ártalmatlan, ám érdemes odafigyelni a hozzá társuló egyéb tünetekre, mert együtt akár súlyos betegséget is jelezhetnek. A WebMD összeállításából kiderül, mik állhatnak a daktilitisz hátterében.

Folyadék-visszatartás

Természetesen a leggyakoribb az, amikor azért daganak fel az ujjaink, mert a testünk visszatartja a folyadékot és az meggyűlik a szövetekben vagy az ízületekben. Ezért fordulhat elő, hogy péládul a kisujjunk pufivá válik, vagy nem jön le az ujjunkról a gyűrű. A folyadék-visszatartás hátterében igen gyakran a túl sok só fogyasztása áll, mégse vegyük félvállról a szimptómát. Forduljunk orvoshoz, ha az étrendi változtatások ellenére is megmarad a probléma.

Edzés és meleg

Testmozgás közben a szívünknek, a tüdőnknek és az izmainknak több oxigénre van szüksége. Ilyenkor az említett területekre áramlik több vér, míg máshol, például a kezeinkbe nem jut annyi. Erre válaszul a hajszálerek kitágulnak, az ujjaink pedig bedagadhatnak. Hasonló történik a testünkkel akkor is, amikor a nyári forróságban átmelegedünk. Ha csak ez a probléma oka, akkor nyugalmi állapotban, lehűlés után meg kell szűnnie a tünetnek.

h i r d e t é s

Sérülések

A feldagadt ujj oka lehet szalagszakadás vagyrándulásis. De az sem kizárt, hogy megsérült egy ín, vagy elmozdult, esetleg eltört egy csont. Ha a sérülés nem súlyos, legtöbbször elegendő jegelni, pihentetni és vény nélküli fájdalomcsillapítókat szedni. Ha azonban nem tudjuk kiegyensíteni az érintett ujjunkat, vagy belázasodunk, netán a fájdalomat nem tudjuk otthoni szerekkel csillapítani, akkor feltétlenül forduljunk orvoshoz.

Ujjaink több okból is feldagadhatnak, de szerencsére csak ritkán áll a probléma hátterében súlyos betegség. Fotó: Getty Images

Fertőzések

Három olyanfertőzésis van, aminek szimptómái között megjelenhetnek a feldagadt ujjak:

Herpeszes körömfájás (herpetic whitlow): herpeszvírus által okozott apró, körömágy körényékén megjelenő seb, ami kis hólyagocskákkal és az érintett ujj duzzanatával is járhat.

Körömméreg (paronychia): általában valamilyen baktérium vagy gombás fertőzés okozta heveny gyulladás , mely jellemzőe a körömágy bőr sérüléseinél alakul ki.

, mely jellemzőe a körömágy bőr sérüléseinél alakul ki. Körömágy gyulladás: Fájdalmas, gennyes fertőzés a körömágy környékén.

Ha ezeket nem kezeljük megfelelően, akkor akár más testrészekre is átterjedhet a fertőzés.

Ízületi gyulladás

A reumás ízületi gyulladás általában mindkét kezet érinti és az ízületek fájdalmas duzzanatával, merevséggel jár. A pikkelysömörös ízületi gyulladás a pszoriázisban szenvedőket érinti. Gyakran okoz feszülő, érzékeny fájdalmas duzzanatot a kéz és a láb ujjaiban. Kezeletlenül mindkét betegség tartós károsodást okozhat az ízületekben.

Köszvény

Régen úgy emlegették a "gazdag emberek betegsége" mivel leginkább azokat sújtotta, akik megengedhették, hogy sok húst, tengeri ételeket és alkoholt fogyasszanak. Ma már aköszvényjövedelmi státusztól függően bárkinél kialakulhat, rendkívüli fájdalmat, duzzanatot okozva az ujjakban, főképp a lábujjakban. Oka, ha a szervezetben túl magas a húgysavszint, s emiatt kristályok képződnek az ízületekben. Megfelelő diétával és gyógyszeres kezeléssel kordában tartható a betegség.

Gyógyszerek

A leggyakarabb az alábbi típusok szedésének mellékhatásaként is jelentkezhet ujjdagadás. Ha ezt tapasztaljuk, feltétlen konzultáljunk orvosunkkal.

vény nélküli fájdalomcsillapítók

steroidok

diabétesz ésmagas vérnyomásbetegségre szedett gyógyszerek

idegi eredetű fájdalmak enyhítésére szolgáló gyógyszerek

hormonterápiás készítmények ösztrogénnal vagy tesztoszteronnal

Carpalis alagút-szindróma

A carpalis alagút-szindróma olyan idegleszorítást jelent, ami a csukló területén történik, eredményeként pedig zsibbadni és fájni kezdenek az ujjak. Az ideget (nervus medianus) a mellette futó inak szorítják le amiatt, mert valamilyen oknál fogva bedagadnak. Erről bővebben betegségleírásunkban olvashat ide kattintva.

Pattanó ujj

Gyakran járhat az érintett ujj, ujjak feldagadásával is a pattanó ujjnak nevezett állapot, ami az ínhüvelygyulladás egy speciális formája. Ilyenkor az ebben szenvedők azt tapasztalhatják, hogy ujjuk merev, nehezen behajlítható, kinyújtása néha annyira problémás, hogy a másik kézzel rá kell segíteni. Mozgatás közben pedig jellegzetes pattanó/kattanó hangot ad ki. A probléma oka a gyulladás következtében létrejövő csomós megvastagodás az ínon. Az erős hajlító izom ugyan még átsegíti a csomót az ínhüvelyen, de a gyengébb feszítők erre már nem képesek.

Vesebetegség

A vesék feladatai a többi között, hogy megszabaduljanak a szervezetben felgyűlő méreganyagoktól és a felesleges folyadéktól. Ha azonban e páros szervünkkel valami nem stimmel, annak első jelei lehetnek az ujjak, lábak és szem körényki duzzanatok. Ha magas vérnyomástól, esetleg cukorbetegségtől szenvedünk, sokkal nagyobb az esélye annak, hogy vesebetegség alakulhat ki nálunk. Amennyiben ujjdagadása mellett máshol is tapasztalunk vizesedést, szemkörnyéki duzzanatot, ajánlott utánajárni, hogy nincs-e gond a vesékkel.

Meglepő dolgok, amik árthatnak a veséknek Több dologra is érdemes figyelniük azoknak, akik rendszeresen edzenek, ha szeretnék elkerülni a vesekárosodást. Emellett számos olyan szokásról és szerről is szót ejtünk, melyek súlyosan károsíthatják ezen létfontosságú szerveinket. További részletekért kattintson ide.

Terhesség

A várandósság alatt a kismamák gyakran tapasztalhatnak feldagadt bokákat, lábat, ujjakat. Ha azonban a duzzanat hirtelen jelenik meg, és az arc is püffedtebbé válik, akkor az akár a terhességi magasvérnyomás-betegség, vagy más néven preeclampsia (terhességi toxémia) jele is lehet. Ritkán de szülés után is elfordulhat. A duzzanat oka a vesék érintettségéből ered. Feltétlen gyanakodjunk erre, ha fejfájás, hasfájás és/vagy látási zavarok is társulnak hozzá.

Sarlósejtes anémia

A sarlósejtes anémia, azaz vérszegénység egy már a gyermekkorban is tüneteket okozó, öröklődő betegség. A normál vörösvérsejtek leginkább egy fánkra hasonlítanak és igen rugalmasak. Sarlósejtes anémia esetén azonban a sejtek merevvé és sarló alakúvá válnak, könnyen elzárhatják az apró hajszálereket, mely olyankor jellemzően a kezekben és a lábakban fájdalmas duzzanatot okoz. További tünetei: idült vérszegénység, sárgaság, epekő, lépmegnagyobbodás, vagy épp az érelzáródások következtében kialakuló fekélyek, stroke vagy vakság.

Nyiroködéma (lymphedema, limfödéma)

Nyirokkeringési zavarra visszavezethető duzzanatok, ödémák okai között szerepelhetnek a többi között a traumás sérülések, visszeresség, műtétek, sugárterápiás kezelés, de akár nyirokér fejlődési rendellenességei is. Míg a vérkeringés két irányú, azaz a szívtől a szövetek és a szövetektől a szív felé is halad a vér, addig a nyirokkeringés csak egy irányú, a szövetek felől szállítja a szív felé a folyadékot. Ha azonban bármely okból akadályba ütközik, úgy a nyirok felhalmozódik a szövetek közt, s ilyenkor beszélhetünk limfödémáról.

Raynaud-kór

Ez egy olyan ritka betegség, ami főképp az ujjak és a lábujjak ereit érinti. Hideg, de akár stressz hatására összehúzódhatnak annyira a beteg ujjainak hajszálerei, hogy az érintett végtag fehérré vagy kékké színeződik el. Amikor azonban a kiváltó ok megszűnik, újra elkezdődik a véráramlás, s ilyenkor az ujjak lüktethetnek, megduzzadhatnak. Súlyos esetekben olyan sokáig nem jut vér az adott területre, hogy az már károsítja vagy elpusztíthatja a szöveteket.

Scleroderma

A scleroderma egy olyan autoimmun betegség, ami arra sarkallja a szervezetünket, hogy túl sok kollagén nevű fehérjét termeljen. Ettől a bőr megvastagszik és megkeményedik (sclerosis), de akár a felszín alatti szöveteket, szerveket is megbetegítheti. Mindez súlyos deformitásokkal is járhat és akár az életet is veszélyeztetheti.