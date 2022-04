Miről árulkodhat a gyakori térdfájdalom?

Így védhetjük térdízületeinket.

A térdfájdalom az egyik leggyakoribb mozgásszervi panasz, amely eltérő okokból, de szinte minden életkorban jelentkezhet. Ennek egyik fő oka, hogy a térdünk egy igen összetett feladatot ellátó és folyamatos terhelés alatt álló ízület, amelynek betegsége a mozgástartomány beszűkülésével és erős fájdalommal jár. A fiatalabb korosztálynál elsősorban a túlerőltetés vagy valamilyen sportsérülés állhat a hátterében, a kor előrehaladtával azonban a porckopás és a gyulladások miatt válhat fájdalmassá az érintett ízület mozgatása. Cikkünkben összegyűjtöttük a térdfájdalom leggyakoribb okait, illetve azok kezelési lehetőségeit.

Nyáktömlőgyulladás

A nyáktömlők folyadékokkal teli, kicsi hólyagok, amelyek az ízületeket párnázzák ki - a térdünkben több is van belőlük. Gyulladása már fiatalabb korban kialakulhat. Többnyire túlerőltetés vagy valamilyen sérülés, trauma hatására, de bizonyos esetekben bakteriálisfertőzésnyomán jön létre, vagy gyulladásos reumás megbetegedés, illetve köszvény váltja ki. Általában nem egyszeri sérülés, hanem tartós megterhelés okozza, sokszor jelentkezik például kerti és mezőgazdasági munkát végzőknél vagy takarítóknál, akik a munkakörük miatt sokat kénytelenek guggolni vagy térdelni.

Az érintetteknél intenzív, lüktetőfájdalomjelentkezik, az érintett terület pedig megduzzad és kipirosodik. Mindenképpen pihentetni kell ilyenkor az ízületet. Segíthet még a hűtés-jegelés, illetve a gyulladáscsökkentő készítmények használata is. Amennyiben bakteriális fertőzés okozta, úgy műtétre és antibiotikumos kezelésre is szükség lehet. Sajnos a nyáktömlőgyulladás sok esetben kiújulhat, a kezelés kapcsán ezért mindenképpen javasolt egyeztetni egy orvossal is.

Fotó: Getty Images

Fotó: Getty Images

Futótérd

A térdkalács erős fájdalmával járó futótérd a nevével ellentétben nem csak a futóknak okozhat kellemetlenséget, bár tény, hogy köreikben jóval gyakoribb ez a probléma. Oka a térdízületet érő, egyenlőtlen terhelés, amelynek hatására először csak múló gyulladások, majd a későbbiekben degeneratív elváltozások is kialakulhatnak. Ha nem megfelelő sportcipőt használunk, vagy hosszabb távokon is kemény felületen futunk, könnyen túlterhelhetjük a térdízületünket. Emiatt kezdetben tompa, majd egyre fokozódó fájdalom jelentkezik a térdben hosszabb távok megtétele után, és az is gyakori, hogy a térdízület megduzzad, érzékennyé válik. Lépcsőzés, illetve guggolás hatására a fájdalom rendszerint fokozódik.

A kezelés egyik legfontosabb lépése ez esetben is az ízület pihentetése, emellett a jegelés, felpolcolás és a fáslizás gyorsíthatja a gyógyulási folyamatokat. Hogy ne újuljon ki a probléma, érdemes lecserélni a futócipőnket, illetve egyeztetni egy ortopéd szakemberrel, aki további tanácsokat adhat a megelőzéshez.

Porckopás

A csontvégeket borító porc feladata, hogy gátolja a súrlódást mozgás közben. Idővel azonban a porcállomány csökkenni kezd, a felszíne feltöredezik, egyenetlenné válik, így pedig már nem képes maradéktalanul ellátni ezt a funkcióját. Porckopás, vagy más néven artrózis bármelyik ízületben felléphet, de anatómiai okokból a legtöbbször terhelt területeken, vagyis a kézben és térdben a leggyakoribb. A betegség típusosan 50 éves kor után kezdődik és főleg a nőket érinti, bár ritkán már 20-30 éves korban is kezdődhet. A 70 felettiek közül pedig jóformán mindenki szenved tőle. A tünetek sok esetben éjszaka is jelentkezhetnek, ami miatt az érintettek nem tudják megfelelően kipihenni magukat.

Habár a porcállomány a kor előrehaladtával csökken, egyáltalán nem mindegy, hogy milyen mértékben és sebességgel történik a leépülés. Rendszeres testmozgással és testsúlykontrollal jelentősen kímélhetjük a porcokat ért terhelést, de a patikákban vény nélkül is elérhetőek olyan porcerősítő készítmények, amelyek erősíthetik az érintett terület ellenálló képességét. Ezek a glukózamin-szulfátot, vagy kondroitin-szulfátot tartalmazó készítmények porcregeneráló hatással bírnak és enyhítik a terheléskor jelentkező tüneteket. Szükség esetén 1-2 alkalommal gyulladáscsökkentő szteroid és az ízületi folyadék pótlására szolgáló hialuronsav-tartalmú injekciók is segíthetnek. Előrehaladott kopás esetén felszínpótló térdprotézis-beültetés is lehet a végső megoldás.

Reumatoid artritisz

A reumatoid artritisz (RA) egy súlyos reumatológiai betegség. Hátterében egy autoimmun zavar áll, amelynek során azimmunrendszermegtámadja az ízületeket, károsodik az ízületi tok és a porc, illetve gyulladások alakulnak ki. Első tünetei általában fiatal felnőttkorban vagy korai középkorban kezdődnek, de jelentkezhet gyerekeknél is. Többnyire a kézben alakul ki elsőként, jellegzetes tünete az ízület merevsége, és az érintett terület fájdalma és duzzanata. Később a panaszok már a térdben és a bokában is jelentkezhetnek, ami jelentősen leszűkíti a betegek mozgástartományát.

A betegség kezelése egy összetett folyamat. Az orvos használhat nem szteroid gyulladáscsökkentőket, de időnként a duzzadt ízületek csapolására is szükség lehet. Fontos lehet a gyógytorna is, főleg azért, mert a beteg az érintett területet a fájdalom miatt kevésbé mozgatja. A betegség ugyan a tudomány jelenlegi állása szerint nem gyógyítható, de a megfelelő kezelés mellett jól kordában tartható.