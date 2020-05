Számos betegség vagy egészségügyi probléma mutatkozik meg a lábon, nem csoda, hiszen az egész testet cipelik, a csontok negyede itt található, ízületek, inak, izmok és szalagok tömkelege, számtalan ideg és véredény kapcsolódik innen a szívhez, gerinchez, agyhoz. Ezért fontos, hogy figyeljünk alsó végtagjainkra!

Ha görcsöl a láb, az kiszáradás jele is lehet, az elégtelen folyadékbevitel miatt az izmok nem kapnak elegendő oxigént és tápanyagot, különösen nátriumot, kalciumot, káliumot és magnéziumot. Ez kialakulhat akár vizelethajtó gyógyszer alkalmazásának hatására is. Ha séta közben ér minket a görcs, keringési problémákra kell gyanakodnunk, de eredhet túlterhelésből vagy nem megfelelő bemelegítésből. A cipő is hozzájárulhat, pláne ha sokat váltogatják a hölgyek a magas és lapos sarkúakat.