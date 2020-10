Sokan sokféle módon vezetik le a bennük összegyűlt feszültséget, egyesek a jógára, míg mások a hosszú kádfürdőzésre esküsznek. Számomra a stresszkezelés leghatékonyabb módja mindig is a futás volt, az edzőcipőben lekocogva néhány kilométert van időm kiszellőztetni a káros gondolatokat a fejemből, és a köreim végére érve a korábban fölém tornyosuló problémáim sem tűnnek már olyan ijesztően nagyoknak. Ezért nemcsak a testi, de a lelki egyensúlyomat is kibillentette az a térdfájdalom, ami miatt a rövidebb kocogás után is sántikálva kellett visszafordulnom. Kipróbáltam azonban a Swedish Nutra kollagént tartalmazó, ízületvédő készítményét, amelynek köszönhetően gyorsan visszatérhettem a futópályára.

Miért is van szükségünk kollagénre?

Testünk fehérjeállományának mintegy harminc százalékát a kollagén alkotja. Elsősorban a bőr, a csontok, az izmok, inak és szalagok alkotóelemeként játszik jelentős szerepet. A bőrrel összefüggésben talán valamennyien hallottunk már róla, de ezen túl is szinte az összes emberi szövetben megtalálható: egyfajta "állványzatként" biztosítja e szervek stabilitását, ellenálló képességét, erejét, illetve - az elasztinnal együtt - felel a rugalmasságukért. A porcok is a kollagén rosttartalmának köszönhetik húzószilárdságukat.

A szervezet természetes kollagéntermelése a 30-as éveinktől lassulni kezd, innentől az ízületi problémák is megszaporodhatnak. Bízva abban, hogy komolyabb kezelések nélkül visszanyerhetem a korábbi formámat, belekezdtem egy 1 hónapos kúrába a vény nélkül is kapható ízületvédő készítménnyel. A termékek kínálatából a marhából készült változatot választottam, amelyről a leírás azt ígéri, hogy aminosavakban gazdag és pozitív hatással van a csontsűrűségre. A benne található kollagént hidrolizált formában juttathatjuk a szervezetünkbe, amely sokkal nagyobb mértékben képes hasznosulni a szilárd formában fogyasztott kollagénnél, amelyet a szervezet először le kell, hogy bontson.

Praktikus módon a készítményt fedő kupak egyben az adagoló is, amellyel könnyedén kimérhettem a napi fogyasztásra ajánlott 15 milliliteres mennyiséget. A tömény, szirupos folyadék első adagját egyszerűen csak a kupakból kiittam, de ezt talán csak azoknak ajánlanám, akik a szörpöt is hígítatlan formában fogyasztják. A következő napokban már egy-másfél deci vízbe kevertem, amely sokkal fogyaszthatóbbá tette a készítményt. Az ital egyébként a kollagén mellett vitaminokat, kurkumát és zöldtea-kivonatot is tartalmaz, utóbbiakat az íz alapján nem tudtam volna beazonosítani, viszont összességében egyáltalán nem volt kellemetlen fogyasztani. Szerencsére a hatás sem maradt el.

Két hét után ismét futhattam

Nagyjából másfél héttel a kúrát követően a térdemben érzett feszülő, kellemetlen érzés enyhült, két hét után pedig megkíséreltem egy újabb futást. Bár az ízületemben még mindig volt egy kellemetlen diszkomfortérzet, a mozgástartománya és a terhelhetősége is számottevően megnőtt. Elsőre nem akartam komolyabb távval túlterhelni, így három kilométert vállaltam be, ami egy hosszabb nyújtást követően sem járt kellemetlen, fájdalmas érzéssel. Bízom benne, hogy az egy hónapra elegendő készítményt beszedve további javulást is elérhetek.

A kollagén pótlása a bőr, a haj és a körmök egészségét is szolgálja, ezekben számottevő változást a kéthetes kúrát követően még nem tapasztaltam, a készítményt azonban elsősorban nem is ennek reményében kezdtem el használni. Ízületvédő tulajdonságai miatt viszont nem csupán az élsportolóknak érdemes ilyen készítményeket fogyasztani, hanem azoknak is, akik hozzám hasonló módon csupán néhány kört tennének meg hetente a testi és lelki egészségük megőrzése érdekében.