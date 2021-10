Karemeléskor ezért sajoghat a váll

Minek hatására alakulhat ki a fájdalmas befagyott váll szindróma?

Az ütközési szindrómát a vállban található rotátorköpeny inainak ütközései, súrlódásai okozzák, ahogyan keresztülhaladnak egy szűkös csontos térben. Itt az ismétlődő ütközések következtében az inak sérülnek, begyulladnak, megduzzadnak, ezért minden karemelés fájdalommal jár. Igen gyakran jelentkezik a panasz olyanoknál, akik munkájuk vagy sporttevékenységük kapcsán rendszeresen a fejük fölé emelik a karjukat, például teniszezőknél, úszóknál, kosárlabdázóknál, valamint szobafestőknél vagy pakolással, emeléssel járó munkakört végzőknél.

Egyes munkák és sporttevékenységek hatására tartós vállfájdalom alakulhat ki a kar felemelésére. h i r d e t é s Fotó: Getty Images

"A tünetek meglehetősen egyértelműek, hiszen ilyenkor minden karemelés fájdalommal jár, ahogyan az is, ha a karunkkal próbáljuk megérinteni a hátunkat. Pihentetéskor általában nem jelentkezik afájdalomés a mozgásbeszűkülés, de az is előfordul, hogy ha az érintett oldalán próbál aludni a páciens, szintén fájdalmat tapasztal. Sajnos a panaszok idővel egyre erősödhetnek, komoly nehézséget okozva a betegnek, különösen, ha ez a munkáját vagy a sportolást is befolyásolja. Ráadásul minél tovább végzi a páciens a túlterhelést jelentő tevékenységet, annál nagyobb a vállütközési szindróma kialakulásának kockázata, és ezt csak fokozzák az esetleges sérülések, a váll diszlokációja" - foglalta össze dr. Páll Zoltán, a FájdalomKözpont sebésze, traumatológus, sportorvos.

A kezelés és a gyógytorna segíthet

"A diagnózis felállításához sokszor elég egy alapos kivizsgálás, amely az anamnézis felvételén és a fizikai vizsgálaton alapul, hiszen az egyik legjobb diagnosztikai eszköz a tapasztalt orvos keze" - fogalmazott dr. Páll Zoltán. "Előfordul azonban, hogy képalkotásra, tehát röntgenre, MRI-re is szükség van, elsősorban az olyan okok kizárásához, mint a sérülés, ízületi gyulladás, vagy a csontot érintő eltérések. Amint megbizonyosodunk róla, hogy vállütközési szindrómáról van szó, elsősorban meghatározzuk a szükséges pihentetési időt, amelyet nem érdemes megspórolni, hiszen kezdetben az erőltetés csak fokozza a panaszokat. Sokat segíthetnek a helyi gyulladáscsökkentő injekciók, más hatóanyagú injekciókúrák, fizioterápiás eljárások, de a komoly mozgásbeszűküléssel járó, visszatérő esetekben sokszor elkerülhetetlen az artroszkópiás műtét. A felépülési idő egyszerűbb esetben is 3-4 hónap, műtét esetén akár 6-8 hónap is lehet" - tette hozzá.

Hasznos tornagyakorlatok a fájdalomra

A speciális gyógytorna és a személyre szabott gyakorlatok, a felkar és a váll izmainak megerősítése, nyújtása nemcsak a mozgástartományt segít javítani, de a probléma kiújulásának veszélyét is csökkenti. Fontos, hogy e téren sem szabad túlzásba esni, és amennyiben erős vagy fokozódó fájdalom jelentkezik, a gyakorlással le kell állni, és orvos vagy gyógytornász tanácsát kérni. Az alábbiakban néhány olyan tornagyakorlat következik, amely segíthet enyhíteni a panaszokat.

Vállnyújtás ajtókeretnél: álljunk meg az ajtókeretben, az érintett karral fogjuk azt meg, kissé a vállmagasság alatt. A felsőtesttel forduljunk el a kartól annyira, hogy enyhe nyújtást érezzünk a vállban. Tartsuk ezt a pozíciót 20 másodpercig.

Lapockaközelítés: álljunk egyenesen, a karokat emeljük oldalra, tenyérrel felfelé. Finoman nyomjuk össze a lapockákat, majd tartsuk meg 5 másodpercig. Leengedés és lazítás után ismételjük ötször.