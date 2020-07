Ha a légkonditól fájnak az ízületei, erre figyeljen

Nemcsak fej- és torokfájás, hanem ízületi fájdalmak is jelentkezhetnek a légkondicionáló nem körültekintő használata miatt. Dr. Arnold Dénes Arnold MSc, a Fájdalom Központ sebésze, a neurálterápia - és a HKO / TCM szakorvosa, fájdalomspecialista nem csak a nyak-, a váll, a könyök, a térd fájdalmainak csökkentéséről beszélt, de természetes hűsítő tippekkel is szolgált.

Légkondi: előnyök-hátrányok

A légkondival felszerelt helyiségben azonos hőmérsékletre és száraz páratartalomra beállított levegő kering zárt rendszerben. Előnye, hogy kevesebb por és pollen kering benne, mint az utcán, hátránya viszont, hogy nincs légmozgás, vagy ugyanott fújja a hideg levegőt a rendszer az ott tartózkodókra. Mindezek következménye lehet fáradtság, kimerültség, depresszió, és testi problémák is: torokfájás ésfejfájásmellett gyakori a felfázás, a petefészek- és hüvelygyulladás, a libidó csökkenése, és igen gyakran az ízületi fájdalom. Természetesen a tünetek kialakulása, illetve a megjelenési formája azimmunrendszerállapotától is függ.

Nem tesz jót az ízületeinknek, ha túl hideg levegőt fúj a légkondi, főleg, ha közvetlenül alatta ülünk.

Tippek a légkondi okos használatához

A szakszerű tisztítás megakadályozza, hogy a készülékben a különböző mikroorganizmusok megtelepedjenek, elszaporodjanak, majd a klíma bekapcsolásával folyamatosan keringjenek a beltéri levegőben. A munkahelyi és az otthoni felszerelt klímát szakembernek évente legalább egyszer vegyszeresen ki kell tisztíttatni, vagy, ha ez már nem elég, ki kell cserélni. Ez elsődleges az ún. legionella betegség kiküszöböléséhez.

A munkahelyeken ne legyen túl hidegre állítva a légkondi, hiszen a kinti hőség és a benti hideg közti különbség megviseli a szervezetet.

Ne irányítsuk közvetlenül magunkra a hideg levegőt. Otthon már a klímaberendezések felszerelésekor úgy tervezzük meg, hogy a főáramlat ne a legtöbbet használt területre érkezzen. A munkahelyen ez nyilván nehezebb, csak a munkaállomás elhelyezésével lehet próbálkozni.

Lehetőleg ne tartózkodjunk tartósan légkondicionált helyiségben. Ha ez elkerülhetetlen (például munkahelyen), legyen nálunk melegebb ruha, amivel melegen tarthatjuk ízületeinket.

Természetes hűsítő tippek

Mindig azon az oldalon engedjük le a redőnyt, vagy csavarjuk el a reluxát, húzzuk be a sötétítőfüggönyt, ahonnan besüt a nap.

A lakás temperálásában a növények is közreműködnek, érdemes velük törődni.

A szél mindig felfrissíti a levegőt. Ezért mindig a levegő mozgásának megfelelő ablakot nyissuk ki.

Otthoni szélcsatornát hozhatunk létre, ha egy ventillátort (kis asztali típus is lehet) az egyik nyitott ablak elé helyezün k, hogy behajtsa a levegőt, egy másikat pedig egy másik nyitott ablakhoz, hogy kihajtsa. Így felgyorsíthatjuk a meleg levegő kiáramlását, és átöblíthetjük a helyiséget.

Gyorsan lehűthetjük magunkat, ha a csuklónk köré tekerünk egy törölközőt, amelybe jégkockákat csomagoltunk.

A fájdalomcsillapítók nem jelentenek tartós megoldást

Ha belobbant vagy kiújult az ízületi gyulladás, mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni, mert így gyorsabban, hatékonyabban, a fájdalomcsillapítók esetleges mellékhatásait elkerülve megszabadulhatunk a problémától.

Azoknak, akik nem szeretnének túl gyakran fájdalomcsillapítókat szedni, érdemes tartósabb megoldásokat keresni. Ez lehet például a lökéshullám terápia, amely során a hullám áthatol a test felszínén és beindítja a test öngyógyító mechanizmusait, oldja a triggereket, élénkíti az anyagcserét és a vérkeringést. Ezáltal a kezelések nem csak a fájdalmat csökkentik, de a sérült szövetek regenerálásával az okot szüntetheti meg - ismertette dr. Arnold Dénes Arnold.

Hasonlóan jó eredmény érhető el a hialuronsav injekcióval, amely szinte megolajozza az ízületeket. A gyulladás által érintett ízületbe fecskendezik ezt a készítményt, hogy csökkentse a fájdalmat, valamint visszaállítsa az ízület kenését és lökéscsillapítását. A hialuronsav injekció különösen kedvező lehet azon betegeknél, akiknél alapbetegségek, krónikus ízületi kopás (arthrosis) és társuló krónikus ízületi gyulladás is fennáll. Szóba jöhet még az orvosi kollagén terápia, amely szintén injekciós kúraként csökkenti a fájdalmat, kezeli a kiinduló problémát. Ízületi gyulladásnál beválik a lágylézer terápia, az orvosi akupunktúra és a neurálterápia is. Ezen kezelések nagy előnye, hogy értő kezekben remekül kombinálhatók a konzervatív orvosi kezelésekkel is.

Mindemellett az erre hajlamos betegeknek tudniuk kell, hogy az ízületi gyulladások részben megelőzhetők rendszeres testmozgással, a normál testsúly megőrzésével és a gyulladást fellobbantó helyzetek - így a légkondicionálás - körültekintő kezelésével. A COVID-19 helyzetet még csak most tanuljuk, értelmezzük orvosilag is, de vannak figyelmeztetések, amelyek alapján a fenti okok miatt a vírus terjedését is gyorsíthatja a légkondi.