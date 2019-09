Gyorsabb gyógyulást ígér az új műtét

A hagyományos csípőprotézis-beültetést 3-4 hónapos rehabilitáció követi, és nagy fájdalmakkal is jár. Azonban egy új típusú, SuperPath néven ismert artroszkópos eljárás (amit "kulcslyuk sebészetnek" is neveznek) nemcsak a gyógyulási időt rövidíti le, hanem az ágyhoz kötött időszakot is. A Daily Mail cikke szerint az ilyen beavatkozáson átesett páciensek 80 százaléka 24 órán belül elhagyhatja a kórházat, a lábadozási idő pedig mindössze 3-4 hét.

Az új módszerrel jelentősen lerövidülhet az ágyhoz kötött időszak. Fotó: iStock

Kisebb vágás, gyorsabb gyógyulás

A módszer lényege, hogy izomátvágás nélkül történik meg a csípőprotézis beültetése, és a korábbi 20 centiméteres vágás helyett csak negyedakkora szükséges. A műtét 1 órás. A csípőt nem kell hozzá elmozdítani, csak az ott található izmokat, de ezek nem sérülnek a beavatkozás során. Így a betegek tényleg nagyon hamar visszatérhetnek korábban megszokott rutinjukhoz.

A lap egy Paul Robertson nevű, 51 éves férfi esetét említi, aki áprilisban a leicesteri kórház első olyan páciense volt, akinél elvégezték ezt a műtétet. A férfi néhány óra múlva mankóval már lépcsőzni is tudott, és az operáció másnapján hazatérhetett. "Azt hittem, nagyon fog fájni, de minimális volt végül a fájdalom" - emlékezett vissza Mr. Robertson.

A háromgyerekes apa a protézisműtét után három héttel mehetett vissza dolgozni, négy hét múlva golfozhatott, manapság pedig már kedvenc hobbiját, a teniszezést is újra folytathatja, és semmilyen fájdalmat nem érez. Az orvosok szerint a SuperPath tényleg hatékonyan lerövidíti az ágyhoz kötött időszakot és a gyógyulási folyamatot, ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy nem alkalmazható mindenkinél. A betegek körülbelül 20 százalékát nem lehet ezzel a módszerrel megoperálni.