Fájdalom a hát felső részében. Ez az oka

A hát felső szakaszának fájdalmához gyakran kapcsolódik a váll- és nyakfájdalom is. Bár az ülőmunka alapvetően hajlamosít a fájdalomra, számos más ok is állhat a háttérben. Dr. Páll Zoltán, a FájdalomKözpont sebésze, traumatológus, sportorvos szerint akár akut, akár krónikus fájdalomról van szó, orvosi segítséggel szinte szó szerint nagy teher kerülhet le a vállunkról.

Mozgással is segíthetünk rajta Nem csak a törzsizomzat erősítésével javíthatunk a tartásunkon, a lábfejünket, talpunkat is erősíteni kell, és mindezek következtében gyakran teljesen megszűnhet a hátfájás is. Mutatjuk, hogyan és miért.

Az utóbbi évtizedekben egyre elterjedtebb ülőmunka, számítógépes munkavégzés szinte természetes módon együtt jár a szaporodó hátfájdalmakkal. Az esetek többsége két fő okra vezethető vissza: az izomirritációra és az ízületi diszfunkciókra, amelyek gyakran együtt jelentkeznek.

Így alakul ki az izomeredetű fájdalom

Igen gyakori, hogy a hát felső szakaszának fájdalma a hát- és vállizmok gyengesége és/vagy a túlzott terhelése miatt jön létre, de számos izomsérülés is okozhat kínzó érzést. Ha afájdalomizomeredetű, a kezelésnek is erre kell épülnie, így sokat segíthet a funkcionális gyógytorna, a gyógymasszázs, a mágnesterápia, a lökéshullám terápia, és akár ezek kombinált alkalmazása.

Ahhoz, hogy a fájdalom eredményesen kezelhető legyen, elsősorban pontosan kell tudni, honnan ered, mi okozza a kínzó érzést. Fotó: Getty Images

Az ízületeredetű fájdalom okai

A lapocka és a felkar találkozásánál helyezkedik el a vállízületet, amely lehetővé teszi a bármilyen irányú mozgást. Ezért ez a nagy terhelésnek kitett ízület viszonylag gyakran megsérülhet, kificamodhat, begyulladhat, túlterhelődhet, fájdalma pedig a hát felső részére is kiterjedhet. Ahhoz tehát, hogy a fájdalom eredményesen kezelhető legyen, elsősorban pontosan kell tudni, honnan ered, mi okozza a kínzó érzést.

Ha gyulladásról van szó, első lépésként nagyon jó eredményt hozhat a helyi célzott injekció, amely gyorsan eljut a gyulladás helyéhez, és kifejti a gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító hatását. Ebben az esetben is segíthet a lökéshullám terápia, amely során a hullám áthatol a test felszínén és beindítja a test öngyógyító mechanizmusait, oldja a triggereket, élénkíti az anyagcserét és a vérkeringést. Ezáltal a kezelések nem csak a fájdalmat csökkentik, de a valódi okot szüntetik meg a sérült szövetek fokozatos regenerálásával. Komoly segítség a hialuronsavas injekció, amely szinte megolajozza az ízületeket. A gyulladás által érintett ízületbe fecskendezzük ezt a készítményt, hogy csökkentse a fájdalmat, valamint visszaállítsa az ízület kenését és lökéscsillapítását. Szóba jöhet még az orvosi kollagénterápia, amely szintén injekciós kúraként csökkenti a fájdalmat, kezeli a kiinduló problémát - ismerteti dr. Páll Zoltán.

Ritkább betegségek miatt is fájhat

A hát felső szakaszában jóval ritkábban fordulnak elő bizonyos betegségek - például porckorongsérv és degeneratív porcbetegségek -, mint az alsóbb szakasznál. A gyanú megerősítésére vagy kizárása mindenképpen szükség van valamilyen képalkotó eljárásra, CT-re vagy MR-re. Szintén ritkán és serdülőknél fordul elő a Scheuermann-kór, amelyre a gerinc fokozott háti kiboltosulása, a mozgáskorlátozottság és a hátfájdalom utalhat. A Bechterew-kór elsősorban a húszas-harmincas éveikben járó nőknél alakul ki. Ez a gerincízületek gyulladásos betegsége, melynek következtében a test tartóoszlopa merevvé válik, időben elkezdett kezelés nélkül pedig akár össze is csontosodhat. Az első tünetek a többi közt a gerinc fokozódó merevsége, a visszatérő derék- és hátfájdalmak.

Természetesen ezek jóval kisebb eséllyel kialakuló betegségek, a vállak, a nyak, a hát felső része akár csak a rossz tartástól, akár egy rendszeresen hordott, nehéz, ergonómiailag nem megfelelő táskától - például egy féloldalt cipelt iskolatáskától - is fájhat. A fájdalom esetén a legfontosabb teendő a szakember felkeresése, akinek diagnózisára már célzott kezelés épülhet.