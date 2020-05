"Egy kis hátfájással együtt lehet élni"

Tévhit: "a hátfájás azt jelenti, hogy valami baj van a gerincemmel"

Bizonyos esetekben gerincgondok is okozhatják a hátfájást, de legtöbbször a háttérben a rossz tartás, illetve a gyenge, merev izmok állnak. Ez azt jelenti, hogy a hátfájás ellen nagyon sokat tehetünk azzal, ha javítunk a tartásunkon, illetve erősítjük a hát izomzatát. Ha afájdalomezek után sem múlik el, akkor mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni.

Tévhit: "ha a fájdalom megszűnik, akkor minden rendben van"

A hátfájás kiújulásának nagy az esélye, éppen ezért ha megszűnik a fájdalom, akkor ez nem jelenti, hogy abbahagyhatjuk a tartásjavító gyakorlatokat, illetve a hátizomzat erősítését. A kiújulás megelőzésének legjobb módja, ha ezeket folyamatosan csináljuk, illetve rendszeresen nyújtunk, és szükség esetén úgynevezett "emlékeztetőhevedert" hordunk, amely segít, hogy folyamatosan kihúzzuk magunkat.

Gyakran a rossz tartás áll a hátfájdalom mögött (Fotó: 123rf)

Tévhit: "az edzéstől erősödhet a hátfájásom"

Ez sem igaz, épp ellenkezőleg: a megfelelő testmozgás kifejezetten segít, hogy hátunk kevésbé fájjon. A vázizomzat erősítése csökkenti a gerincre nehezedő nyomást és ezáltal a fájdalmat is enyhíti. Szintén jótékony hatású, ha a vádli, illetve a far és a comb izmait is rendszeresen erősítjük. Kerülni kell viszont a sok ugrálást, illetve az olyan gyakorlatokat, amelyek terhelik a gerincet, például a hasprést is.

Tévhit: "egy kis hátfájással még együtt lehet élni: ez nem olyasmi, ami miatt aggódni kellene"

Sokan hajlamosak tudomást sem venni a hátfájásról, amíg a fájdalom elviselhető, és nem akadályozza őket a hétköznapi teendőik elvégzésében. Ez viszont rossz ötlet, mivel egy kutatás szerint a figyelmen kívül hagyott hát-, illetve gerincfájás 13 százalékkal megnövelheti a korai halálozást. Ha tehát a fájdalom krónikussá válik, még ha enyhe is, mindenképpen tegyünk ellene.

Tévhit: "a hátfájás teljesen természetes velejárója az öregedésnek"

Ahogy öregszünk, egyre több mindenünk fáj és sajog, mivel csökken a csontjaink szilárdságra, az izmaink mennyisége, és a legtöbben kevesebbet is mozognak. Ugyanakkor fontos tudni, hogy a legtöbben elkerülhetik a hátfájást, ha megfelelő szokásokat vesznek fel, mint a rendszeres mozgás, a vázizomzat edzése, illetve olyan étrend, amelyben minél kisebb arányban szerepelnek gyulladáskeltő élelmiszerek.

Tévhit: "a pihenéstől elmúlik a fájdalom"

Egy-két nap pihenés valóban jót tesz, ha komoly hátfájásról beszélünk, de az ennél hosszabb időn át tartó fekvés és inaktivitás még akár súlyosbíthatja is a fájdalmainkat. Valamilyen könnyed mozgást, például sétát vagy tai chit érdemes mindenképpen bevetni: ez a fájdalmat is enyhítheti.

