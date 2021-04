Csigolyameszesedés - ezt kell tudni róla

Igaz ez a csigolyák közti ízületekre és porcokra is. A kopás hatására lép fel a meszesedés, az összeérő csontok idővel akár növekedni is kezdhetnek. Hatására a gerinc merevebb lesz, a mozgás nehezebbé, kevésbé simává válik. Ráadásul az elváltozások miatt a csontok akár az idegekkel is kontaktusba kerülhetnek, nyomást helyezhetnek rájuk, ami