Bajt jelez, ha nem tud lábujjhegyre állni

Afájdalomáltalában magától elmúlik, de vannak esetek, amelyeket mindenképpen érdemes orvossal ellenőriztetni. Ezekről is beszélt dr. Arnold Dénes Arnold, a FájdalomKözpont sebésze, fájdalomspecialista, akupunktőr.

Nagy terheket cipelünk

Az emberi lábfejet 26 csont építi fel, közülük a sarokcsont a legnagyobb. A sarok feladata, hogy biztosítsa a támasztékot a test súlyának, éppen ezért a sarkunk minden egyes lépésünknél komoly behatásnak van kitéve. A szakértők szerint járáskor a testsúly 1,25-szöröse, futáskor a 2,75-szöröse nehezedik a lábunkra. Éppen ezért ez a terület sérülékenyebb és fájdalma jelentősen befolyásolja az állapotunkat. A fájdalmak jelentős része mechanikai okok miatt következik be, de meghúzódhat a háttérben arthritis, fertőzések, autoimmun- és neurológiai problémák, trauma, exostosist (sarkantyú),csontritkulásés más csontbetegségek, illetve több szervrendszert érintő betegségek is.

A leggyakoribb okok

A sarokfájdalom leggyakoribb okozója a talpi kötőszövetes lemez gyulladása, a plantaris fasciitis. Ez a szerkezeti betegség abból ered, hogy ennek a szalagnak fontos szerepe van a talp izmainak és inainak, valamint a láb boltozatának a fenntartásában. Túlterhelés következtében azonban a normális 2-4 milliméterről akár 6-10 milliméternyire is megvastagodhat, ahogyan ezt az ultrahang és az MRI vizsgálatok is bizonyítják. A kór tipikus tünete, hogy reggel, talpra álláskor már jelentkezik a fájdalom, ám később mintegy "bejáratódik", vagyis mérséklődik és csak hosszú álldogálás vagy lépcsőzés során rosszabbodik.

Különösen tinédzsereknél gyakori a sarok ütődései miatt kialakuló fájdalom. Ebben a korban ugyanis még nem teljesen kifejlett a sarokcsont és könnyebben dörzsölődhet a többi csonton. Ehhez hozzájárulnak a túl lapos és kidolgozatlan talpú papucsok, a flip-flopok, valamint a túl korán kezdett magassarkú hordás is.

Sürgősségre utaló tünetek és kezelési lehetőségek

Tüneteket, amelyekkel mielőbb orvoshoz kell fordulni:

Duzzanat okozta fájdalom a saroknál.

Zsibbadásérzés, fájdalommal és esetleg lázzal kísérve.

Képtelenség a normális járásra.

Ha nem tudja visszafeszíteni a lábfejét.

Ha nem tud lábujjhegyre emelkedni.

Tüneteket, amelyek kapcsán kevésbé sürgős a kivizsgálás:

A sarokfájdalom tovább tart egy hétnél.

Nem csak akkor jelentkezik a fájdalom, ha áll vagy jár.

"Sarokfájdalom esetén mindenképp ajánlatos a pihentetés, a futás és a kemény talajon járás kerülése és a gyógytorna. Helyezhetünk jeges borogatást az érintett területre, de ne közvetlenül a sarokra, 15 percig. Válasszunk megfelelő cipőt sportoláshoz és hétköznapra is, a túl magas és a túl lapos talp is kerülendő, hasznosak lehetnek az ún. sarokemelők és - párnák. Ha sportolunk, a megfelelő bemelegítéssel jelentősen csökkenthetjük a sarkat érő terhelés erősségét. Amennyiben a pihentetés, és a tehermentesítés nem hoz eredményt, szóba jöhet a lágyrészekhez kifejlesztett biokompatibilis hialuron injekció. A hialuronsav a lágyrészek (izmok, ínak, szalagok) alapvető alkotója. Így a sérült testrész gyors regenerációját teszi lehetővé, ami biztosítja az izmok és szalagok hegmentes gyógyulását. Ez fontos, mert a hegesedéssel történő gyógyulás miatt gyengébb teherbírású és teljesítőképességű marad az izom, a szalag. Csak hegmentes gyógyulással tud teljesen visszaállni az egészségi állapot és a terhelhetőség. A hialuronsav emellett gyulladáscsökkentő, aminek köszönhetően már az első injekció után is mérséklődnek a fájdalmak" - hangsúlyozza dr. Arnold Dénes Arnold, a FájdalomKözpont sebésze, fájdalomspecialista, akupunktőr.

Természetes alapon működő megoldás lehet még az orvosi kollagén injekciókúra, a szegmentális akupunktúra és a lökéshullám terápia, amely magas energiatartalmú hanghullámok segítségével beindítja a szervezet saját öngyógyító mechanizmusait, csökkenti a gyulladást, felgyorsítja a prokollagének szintézistét, amely az izmok- és szalagsérülések gyógyulásának feltétele. Ha nincs javulás, meg lehet próbálni 2-3 alkalommal a szteroidos injekciókat, amelyek bár csökkentik a fájdalmat, de a mellékhatások miatt ritkán ismételhetők. A konzervatív terápiák közül a terápiás röntgenbesugárzásnak van időnként jó eredménye, illetve ha szükséges, szóba jöhet a sebészi beavatkozás is.