Az ilyen cipőtől is fájhat a derekunk

Milyen kockázatokat hordoz magában a lúdtalp? Mutatjuk.

A láb testünk talapzata, egy fontos teherviselő felszín - mutatott rá dr. Moravcsik Bence ortopéd orvos az RTL Klub Reggeli című műsorában. Kifejtette, a láb egy igen összetett szerkezet: 26 csont, 33 ízület, 107 szalag és rengeteg izom alkotja, rugalmasságát pedig két boltív biztosítja. A panaszok jellemzően éppen abból fakadnak, ha ezek az ívek valamilyen okból lesüllyednek, illetve az egyensúly zavart szenved.

Csinosak a magas sarkú cipők, de ártalmasak is

Példaként említette, hogy a magas sarkú cipők megemelik a sarkat, így a terhelés az előláb elülső felszínére tevődik át. Emiatt idővel elkezdhet fájni a harántboltozat, amit lábközépi fájdalomnak neveznek. Mi több, hosszú távon az Achilles-ín is megrövidülhet, ha valaki gyakran hord ilyen cipőket, így amikor újra lapos talpú lábbelit húz, sarokfájdalmat tapasztalhat. Az egyensúly megbomlásával ráadásul a test ízületi tengelyei is átalakulnak, azaz a láb megváltozása kihatással lehet a boka- és térdízületre, illetve akár a gerincre is.

Hasznos tanácsok

Moravcsik doktor mindezek fényében a megelőzés fontosságára hívta fel a figyelmet. A magas sarkú cipők kapcsán azt javasolta a hölgyeknek, hogy egyszerre legfeljebb egy-két órán keresztül viseljék azokat, és rendszeresen váltogassák a kényelmes és divatos cipőket az alkalomnak megfelelően. Általában véve a cipőválasztásnál lényeges szempont, hogy optimális legyen a mérete, ne legyen túl szoros vagy túl laza sem hosszra, sem szélességre, sem magasságra. A cipő talpára is oda kell figyelni, mert ha túl kemény, az szintén egyensúlyvesztéshez vezethet, ha pedig túl puha, akkor nem tudja betölteni rezgéscsillapító funkcióját.