A menopauza tüneteivel egyáltalán nem könnyű együtt élni. A nők többségénél elsőként a rendszertelen menstruáció, a fáradékonyság és a hirtelen jött hangulatingadozások jelzik a változókor kezdetét, de az idő előrehaladtával a panaszok egyre csak gyarapodhatnak. Az izzadás, hajhullás, körömtöredezés, kialvatlanság, ingerlékenység, hüvelyszárazság, szorongás, depresszív hangulat vagy éppen a csökkent koncentráció mind-mind a menopauza tünete lehet, az viszont teljesen egyénfüggő, hogy ezek a panaszok kit mennyire viselnek meg. És ugyanígy az is eltérő lehet, hogy kinél milyen hosszú ideig tart a megváltozott hormonális helyzethez való alkalmazkodás: egyeseknél ez néhány év alatt lezajlik, míg más nők esetében a folyamat akár egy bő évtizeden át is elhúzódhat.

Ám bármennyire is kellemetlenek a változókorral járó panaszok, sokan azért ódzkodnak szakszerű segítséget kérni, mert azt gondolják, hogy a tüneteket csak hormonpótlással lehetne enyhíteni - ami viszont gyakran jár együtt nem várt mellékhatásokkal. Fontos lenne minden nőnek tudnia, hogy ma már természetes, hormonmentes alternatívák közül is választhatunk. De vajon ezek a természetes terápiás lehetőségek tényleg hatásosak is?

A gyógynövények ereje

A változókorban javasolt természetes, gyógynövényalapú készítmények egyik leggyakoribb összetevője a fürtös poloskavész. A fürtös poloskavész (Cimicifuga racemosa) Észak-Amerikában és Európában honos gyógynövény, amelyet az amerikai őslakosok tradicionálisan női frissítőszerként, egészségmegőrzőként, valamint reumára és kígyómarás gyógyítására használtak. A gyógynövény a modern orvostudomány figyelmét is felkeltette, és a XX. század második felében elkezdődtek a menopauzális tünetekre való enyhítő hatásával kapcsolatos vizsgálatok. A fürtös poloskavészt tehát már évszázadok óta használják a népi gyógyászatban, míg a kutatásokkal az elmúlt években azt vizsgálták, hogy vajon valódi, hatékony segítséget jelenthet-e a modern gyógyászatban is.

Egy 2020-ban közzétett tanulmányban kielemezték a fürtös poloskavész klinikai gyakorlatával kapcsolatos aktuális tudományos ismereteket és vizsgálatokat, és megállapították, hogy a fürtöspoloskavész-kivonat mind önmagában, mind az orbáncfűvel kiegészített kombinációban bizonyítékokon alapuló, hatékony és biztonságos választás a természetes változókori tünetekre. Bár mint a tanulmány is írta, a hatás többnyire nem éri el a standard dózisú menopauzális hormonterápia hatását, azonban a hormonmentes kezelést igénylő páciensek elvárásainak nagyon is megfelel. Ráadásul a növény biztonsággal alkalmazható a daganatellenes kezelések kapcsán fellépő klimaxos tünetek enyhítésére is, természetesen orvosi felügyelet mellett.

Fontos viszont tudni, hogy bár többféle poloskavészkivonat-tartalmú készítmény, étrend-kiegészítő, illetve gyógytea is forgalomban van, közülük csak a poloskavész speciális, izopropanolos kivonatát tartalmazó Remifemin és Remifemin Plus készítmények hatékonyságát és biztonságosságát igazolták nagyszámú klinikai vizsgálattal, természetes és mesterségesen kiváltott menopauzában egyaránt. A poloskavészkivonat-tartalmú, hormonmentes Remifemin főleg a klimax enyhébb testi tüneteinek (hőhullám, éjszakai izzadás stb.) csillapítására ajánlott, míg a Remifemin Plus, amely a magasabb poloskavészkivonat-tartalom mellett orbáncfűkivonatot is tartalmaz, a kifejezettebb testi tünetekre, illetve olyankor ajánlott, amikor a lelki tünetek (például ingerlékenység, szorongás) vannak előtérben.

A hormonmentes Remifemin és Remifemin Plus különösen előnyös lehet azok számára, akiknek a hormonterápia valamilyen okból ellenjavallt: például akik emlőrák miatt antihormonterápiában részesülnek, vagy akiknek a kórtörténetében emlőrák szerepel.

A változókor kevésbé látható, de annál keservesebb velejárója

A hüvelyszárazság nemcsak a szexuális vágyat és az önbizalmat veti vissza, de a hétköznapokban is égő, kellemetlen érzést okozhat. A szeméremtest és a hüvelyhám nedvességtartalmának csökkenésével egyidejűleg csökken a szövet tónusa, rugalmassága és ellenállása. Ilyenkor a hám sérülékenyebbé válik, a sérülések pedig a rosszabb vérellátás miatt nehezebben gyógyulnak, a fertőzésekre való hajlam fokozódik.

Erre nyújt segítséget a Cikatridina hüvelykúp, amelynek fő összetevője a hialuronsav, amely hidratálja és nedvességgel tölti fel a hüvelyhámot. Előnyös hatásait 4 gyógynövény - aloe vera, körömvirág, teafa és tigrisfű - olajos kivonata egészíti ki. Mivel hormonmentes, olyan páciensek is használhatják, akiknek a hormonpótlást nem javasolják az orvosok. Helyes alkalmazásával - a kezdeti, napi rendszerességű használat után szükség szerint folytatható, ismételhető a terápia - tartósan enyhíthetőek a tünetek.