Sherrytől a hormonokig: a menopauza története

A menopauza a menstruációs ciklusok végét jelzi: akkor válik biztossá, ha 12 hónap után sem jelentkezik új menstruáció. Általában 48 és 52 éves kor között következik be. Bár teljesen természetes biológiai folyamatról van szó - amely során a petefészkek működése fokozatosan leáll -, sok esetben olyan kellemetlen fizikai (hőhullámok, hüvelyszárazság, alvásproblémák stb.) és érzelmi tünetekkel (hangulatingadozás, kimerültség, koncentrációzavar stb.) jár, ami igencsak megnehezítheti az érintettek mindennapjait.

A menopauza természetes folyamat, de számos kellemetlen tünet társulhat hozzá. Fotó: Getty Images

Arisztotelész is írt róla

Már az ókori görögök is tudtak a menopauzáról mint folyamatról: írt róla szövegeiben a híres görög tudós, Arisztotelész, és az 1. században élt görög nőgyógyász, Soranus is. Maga a szó is görög eredetű, a "men", azaz hónap, illetve a "pauein", azaz megszűnés, megállás szavak összekapcsolásából jött létre. Ennek ellenére az antik korból még nem sok használható észrevétel, megállapítás maradt fent a témában. Egyrészt a várható élettartam jóval rövidebb volt, mint most, ezért becslések szerint a nők legalább 50 százaléka 34 éves koráig meghalt. Másrészt a nőket alacsonyabb rendűnek tartották, mint a férfiakat, értékük a termékenységen alapult, éppen ezért nem a klimaxos nők álltak a (tudományos) érdeklődés középpontjában.

Elmegyógyintézet vagy egy pohár sherry

A menopauzát egészen a 18. századig természetes jelenségnek tekintették, utána azonban ez a felfogás megváltozott, és az orvosok többsége betegségként kezdett hivatkozni rá. Ennek eredményeként furcsa, sőt veszélyes módszerekkel igyekeztek kezelni az érintett nőket.

A 19. század első felében a nők reproduktív egészségét, azon belül is a menopauzát az általános bizalmatlanság légköre lengte körül. Voltak orvosok, akik úgy vélték, kapcsolat van a méh és az agy között, ami minden nőt hajlamossá tesz az elmebajra - különösen a menopauzában lévőket. Róluk azt hitték, hogy a "klimaxos őrület" nevű betegségben szenvednek, és az egyetlen megoldás, ha elmegyógyintézetbe zárják őket.

Egy másik elterjedt nézet szerint minden, ami a nőkben erényes, a petefészkekből ered. Ha tehát a petefészkek megbetegednek, vagy a működésük leáll (mint a menopauzánál), onnantól a nő nem épelméjű. Egyes orvosok meg voltak győződve arról, hogy ilyen esetben a vétkes szerveket el kell távolítani, mert így a nők engedelmesebbek, szelídebbek lesznek, és keményebben fognak dolgozni. Nők százainak petefészkeit operálták tehát ki, sőt bizonyos mentális zavaroknál is sokszor ezt a "terápiás módszert" alkalmazták.

Akadtak persze tudós elmék, akik a valósághoz sokkal közelebb álló észrevételeket fogalmaztak meg. Ilyen volt Edward John Tilt angol orvos: az ő nevéhez fűződik az első menopauzáról szóló könyv, a The Change of Life in Health and Disease megírása. Az 1857-ben megjelent kötetben Tilt a menopauzát az "élet változásaként", "kritikus időszakként" emlegette, és nemcsak a tipikus tünetekről (több mint 100-at sorolt fel), hanem a kezelési lehetőségekről (például langyos fürdő, egy pohár sherry) is írt.

Az ezután következő időkben egyre több orvosi folyóirat tárgyalta a menopauzát. 1895-ben például az American Journal of Obstetrics egyik számában egy New York-i orvos, dr. Andrew Currier azzal érvelt, hogy a menopauza nem a szorongás vagy az őrület időszaka, hanem a "szépségé és a reményé" - természetesen csak akkor, ha a nők megfelelő "orvosi ellátásban" részesülnek.

A hormonok fontossága

Az a felfogás, mely szerint a menopauza a hormonokkal függ össze, a 20. század elején kezdett teret nyerni. Az orvostudomány fejlődésével és az endokrin rendszer működésének jobb megismerésével egyre reálisabb kép alakult ki a menopauzáról. Felfedezték azt is, hogy a hormonkezelés nagyban segíthet az érintett nők életminőségének javításában. A nagy áttörés az 1930-as évek végén jött, amikor is sikerült előállítani az ösztrogén hormon gyógyszeres változatát - ez volt a hormonpótló terápia (HRT) legkorábbi modern formája. Az 1960-as évekre a szintetikus ösztrogénterápiák egyre népszerűbbek lettek, sőt bizonyos esetekben a másik kulcsfontosságú női hormon, a progeszteron is a HRT része lett.

Mára egyértelművé vált, hogy a hormonkezelés az előnyök mellett kockázatokkal is járhat, így csak alapos mérlegelést követően és szoros szakorvosi kontroll mellett alkalmazható. Szerencsére napjainkban természetes alapanyagú, azaz növényi készítmények is elérhetőek a menopauzával együtt járó testi-lelki kellemetlenségek enyhítésére. Bizonyos életmódbeli változtatások is sokat segíthetnek ilyen téren, például a kiegyensúlyozott, egészséges étkezés, a rendszeres sport, a dohányzásról való leszokás, a stresszkezelés, valamint annak gyakorlása, hogyan fogadjuk el szervezetünk változását. Ez utóbbi különösen fontos, mert bár vannak, akik könnyebben megbirkóznak a menopauzával még akkor is, ha komolyabbak a tüneteik, sokaknak ez mégis tabutéma: igyekeznek eltitkolni a klimaxot, ezért előfordulhat, hogy éppen ezért nem is tesznek ellene semmit.