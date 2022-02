Klimaxos tünetek fiatalkorban: ez lehet rá a magyarázat

A női szervezet hormonális egyensúlya az életkor előrehaladtával természetes módon változik: a petefészek öregszik, a petesejtek mennyisége pedig egyre csökken. Átlagosan 50 éves kor körül a petefészek már nem termel több ösztrogént és sárgatesthormont, a működése teljesen leáll, ezért nem jelentkezik többmenstruációsem. A menopauzának, klimaxnak vagy változókornak is nevezett időszak azonban a nők egy százalékánál az átlagnál hamarabb, akár már 40 éves kor előtt bekövetkezik.

Mi is pontosan a menopauza? A menopauza (meno: hónap, pausis: szünet) szó első hallásra nem fedi igazán annak valódi jelentését. Ugyanis a folyamat, amely a női szervezetben mindenkinél előbb vagy utóbb bekövetkezik, nem átmeneti szünet, hanem a reproduktív ciklus teljes megszűnése. h i r d e t é s

A korai menopauza egyik oka az idő előtti petefészek-elégtelenség, amelynek következtében a petefészkek a megszokottnál hamarabb elvesztik a funkcióikat. Hajlamosíthat rá a cukorbetegség, a pajzsmirigybetegség, bizonyos genetikai tényezők, autoimmun, daganatos vagy endokrinológiai kórképek, valamint állhat a háttérben immunológiai ok is. A korai klimax bekövetkezhet egészségügyi beavatkozások után is: ilyen például a működő petefészkek eltávolítása, illetve ha sugár-, kemoterápiás vagy gyógyszeres kezelések hatására szűnik meg a működésük. Az esetek egy részében pedig egyáltalán nem derül ki, mely okok miatt köszöntött be idő előtt a változókor.

Figyelmeztető tünetek

A korai menopauza tünetei megegyeznek az átlagos időben jelentkező klimaxéval, így általában erre is a menstruációs periódusok szabálytalanná válása hívja fel a figyelmet. Néhánymenzeszfokozott vérzéssel járhat, de előfordulhatnak olyan fantomperiódusok is, amelyek során egyáltalán nincs vérzés. A klimax további tünetei egyénenként eltérőek lehetnek. A leggyakrabban a nap bármely szakában előzmény nélkül, hirtelen kialakuló, erőteljes verejtékezéssel járó hőhullámok jelentkeznek. Előfordulhat még gyakori fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szívritmus-rendellenességek, vizesedés (ödéma), valamint hízékonyság. Sűrűbben alakulhatnak ki emésztési zavarok - székrekedés, gyomorégés, epeproblémák -, a bőr szárazabbá válhat, hajhullás, de mellette fokozott szőrnövekedés is tapasztalható lehet például az arcon és a hason.

A klimax tünetei sokaknál fiatalabb korban jelentkeznek. Fotó: Getty Images

A láb és a váll görcsei szintén jellemzőek lehetnek, csökkenhet az izomtömeg és csonttömeg is -csontritkulásléphet fel -, valamint változik a mell mérete és konzisztenciája. Gyakran érzékelhető libidócsökkenés is, amely nem egyszer pszichés okokra is visszavezethető. Sok nő a termékenység elvesztését kudarcként éli meg, a hormonális változások nyomán pedig hirtelen hangulatváltozások is felléphetnek, valamint nagyobb a depresszió és szorongás kialakulásának kockázata, amelyhez alvászavar, ingerlékenység és a stressztűrő képesség csökkenése is társulhat.

A klimax tüneteinek enyhítése

Az erős változókori tünetek csökkentésére a nőgyógyász alapos mérlegelés után hormonpótló készítményeket javasolhat, azonban enyhébb esetekben természetes szerek is hatásosan alkalmazhatóak. A menopauza kezelésére az egyik legismertebb gyógynövény a Cimicifuga racemosa (poloskavész), amelynek hatásosságát számos klinikai vizsgálat igazolta; a gyógynövény hasznos hatóanyagait patikában vény nélkül kapható gyógyszerek is tartalmazzák. Ajánlottak az olyan kombinált készítmények, amelyek orbáncfüvet is tartalmaznak. Míg a poloskavész jótékony hatással van a klimaxhoz társuló testi tünetekre, mérsékli a hőhullámokat és az éjszakai izzadást, addig az orbáncfű megnyugtatja a lelket, enyhíti az alvászavarokat, ráadásul a libidót is javíthatja.

Hormonmentes hüvelyi kenőcsök és kúpok

A változókori hormonváltozások hatással vannak a hüvely állapotára is: a nők ebben az időszakban gyakran tapasztalnak hüvelyszárazságot, -viszketést és a fokozott sérülékenységet. Az esetenként fájdalmas - a szexuális életet is nagyban befolyásoló - hámsérülésekre hatásos és gyors segítséget jelenthetnek a hialuronsavat, gyógynövénykivonatokat és mukopoliszacharidokat tartalmazó hüvelyi kenőcsök. A helyileg alkalmazható készítmények megerősítik a szövetek szerkezetét, javítják azok nedvességtartalmát, tónusát, tápanyagellátását és rugalmasságát, valamint felgyorsítják az újrahámosodás folyamatát is. A sejtvédő és antioxidáns hatású hialuronsav hüvelykúpban is megtalálható, különbözőgyógynövényekhatóanyagaival kiegészülve. Ilyen hasznos gyógynövény például az aloe vera, a körömvirág, a tigrisfű, illetve a teafaolaj, amelyek gyulladás- és ödémacsökkentő hatásukkal elősegítik a gyógyulást, illetve képesek fenntartani a hüvely egészséges állapotát.