Klimax a párkapcsolatban: mást él át a nő és mást a férfi

Visszatérő hőhullámok, álmatlanság, lelki panaszok, szorongás - a változókor kezdetét jelző tünetek a nők számára ismerősek lehetnek. Igaz, a szerencsésebbeknél szinte észrevétlenül is beköszönthet a menopauza, anélkül, hogy különösebben kellemetlen egészségügyi változások kísérnék. Azonban a nők többségénél hónapokkal vagy akár évekkel az utolsó menstruációt megelőzően jelentkezhetnek az első szimptómák, amelyekhez idővel újabb panaszok társulhatnak. Egyre gyakrabban jelentkezik fejfájás, sőt migrénes rohamok gyötörhetik az érintetteket, a testsúly gyarapodhat, a libidó pedig csökkenhet. Ezek a testi-lelki problémák sok esetben a párkapcsolatot, illetve a házasságot új kihívás elé állítják. Ahhoz azonban, hogy a magánéleti válságidőszakokat sikeresen kezelhessük, fontos tudni, hogy nemcsak a nőkben, de a férfiakban is lezajlanak hasonló változókori folyamatok, amelyek egészségüket, kedélyállapotukat szintúgy befolyásolhatják.

Mi is pontosan a menopauza? A menopauza (meno: hónap, pausis: szünet) szó első hallásra nem fedi igazán annak valódi jelentését. Ugyanis a folyamat, amely a női szervezetben mindenkinél előbb vagy utóbb bekövetkezik, nem "szünet", hanem a reproduktív ciklus teljes megszűnése.

Lassabban érkezik a férfiklimax

A férfiklimax (vagy andropauza) kifejezés azokat a hormonális változásokat foglalja össze, amelyek a férfiak testében mennek végbe az öregedés során. Nagyon hasonló tünetekkel jár, mint nőknél a menopauza, csak éppen sokkal lassabban zajlik le. Az andropauza általában 45 éves kor fölött kezdődik, véget érni viszont jellemzően jóval később, 60-70 éves korban szokott. A férfi nemi hormonok szintjének csökkenése nemcsak a nemi életre hat ki, hanem a közérzetre és a pszichés állapotra is. Megjelenhetnek a hőhullámok, a fokozott izzadás, ingerlékenység, ezzel párhuzamosan csökken az izomerő, a koncentrálóképesség és a csontsűrűség is.

Mivel a tesztoszteron a hangulat szabályozásában is szerepet játszik, ennek a hormonnak az alacsony szintje jelentősen befolyásolhatja a férfiak kedélyállapotát. Egyre gyakoribbá válhat a lehangoltság, ürességérzés, de szorongás, hangulatváltozások, sőt akár dührohamok is jelentkezhetnek. Bizonyos esetekben a tesztoszteroncsökkenés egyik első tünete a depresszió lehet, amely lassan és csendesen, látványos tünetek nélkül mételyezi az érintett és családjának életét. A klimaxot gyakran kísérő alvásproblémák is újabb adag feszültség, stressz forrásai lehetnek, ráadásul azalvászavaroksúlyos betegségek kialakulását is elősegíthetik.

A változókor a férfiak életében is fordulópont. Fotó: Getty Images

Mindezek miatt a szintén változókori tünetektől szenvedő nők gyakran érezhetik azt, hogy párjukkal eltávolodtak egymástól, a boldog pillanatokat egyre gyakrabban váltják fel feszült marakodások, vagy passzív-agresszív megnyilvánulások. A szexuális vágy csökkenését az elhidegülés kísérheti, ami miatt a szeretetben együtt töltött idő először csendes egymás mellett éléssé szürkül, majd pedig a felgyülemlett feszültség végleg éket ver a felek közé. Nagyjából ugyanerre az időszakra datálják az életközépi krízisként és kapuzárási pánikként ismert jelenségeket, melyek a közhiedelemmel ellentétben nem teljesen azonosak: míg utóbbi hátterében elsősorban szexuális jellegű indíttatások állnak, addig az életközépi krízis sokkal összetettebb és bonyolultabb jelenség.

Ne hagyjuk, hogy a kapcsolatunk lássa kárát

Ez az időszak tehát mind a nők, mind pedig a férfiak számára komoly megpróbáltatásokkal jár, hiszen nem csupán fel kell dolgozniuk életük termékeny időszakának lezárultát, mindeközben még egy sor kifejezetten kellemetlen tünettel is meg kell küzdeniük. Szerencsére befolyásolhatjuk azt, hogy milyen intenzitással és rendszerességgel törnek ránk a panaszok, és sokat tehetünk az életminőségünk javításáért. Meggátolni a menopauzát és az azzal járó hormonális folyamatokat nem lehet, kis odafigyeléssel ugyanakkor enyhíthetőek a kellemetlenségek.

Ebben kulcsszerepe van a helyes életmód kialakításának. A tápláló és változatos étrend segíthet enyhíteni a panaszokat. Változókorban kiemelten fontos a kalciumban, C- és D-vitaminban gazdag ételek fogyasztása, illetve az omega-3 zsírsavak bevitele. Egészségünk megőrzéséhez szükséges még a rendszeres testmozgás is, amely a klimax ideje alatt egyre nehezebbé váló testsúlykontrollban segíthet. Különösen nőknek lehet hasznos a medencealapi izmok rendszeres átmozgatása, például intimtornával.

A férfi- és női klimax egyaránt kezelhető hormonpótló készítményekkel, amihez tablettás gyógyszer, bőrre kenhető, azon keresztül felszívódó gél, illetve injekciós készítmény is rendelkezésre áll. De a patikák polcain elérhetőek olyan vény nélkül kapható készítmények is, amelyek hormonmentesen, növényi hatóanyagok segítségével enyhítik a változókorral járó tüneteket. Ezek a készítmények azoknál is sikerrel alkalmazhatóak, akiknél a hormonkezelés valamilyen egészségügyi ok miatt ellenjavallott.

Nagyon fontos továbbá az is, hogy párunkkal megbeszéljük az esetleges problémáinkat és nyitottak legyünk az övéire is. A kommunikáció hiánya sok esetben szinte észrevétlenül égeti fel a hidat két ember között, ám ha odafigyelünk a másikra, meghallgatjuk a panaszait, együtt talán könnyebben megoldást találhatunk a közös problémákra.