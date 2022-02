Hüvelyszárazság: mutatjuk a kezelési lehetőségeket

Hüvelyszárazságról akkor beszélhetünk, ha akár hüvelyhámsorvadás (vaginális atrófia), akár más ok (például tartós stressz) miatt nem termelődik elegendő váladék a hüvelyben. Igen kellemetlen, jellemzően fájdalmas együttlétekkel, hüvelyi érzékenységgel, égő érzéssel és gyakori fertőzésekkel együtt járó jelenségről van szó, amit sok nő még ma is tabuként kezel.

A változókori hormonális változások sok esetben hüvelyszárazságot eredményeznek. Fotó: Getty Images

Kiket érinthet a hüvelyszárazság?

Mi segíthet változókori hüvelyszárazság esetén?

A probléma sokkal gyakrabban fordul elő, mint gondolnánk. Jellemzően az alacsony ösztrogénszint váltja ki, és egyáltalán nem törvényszerű, hogy csak változókorban üthetné fel a fejét. Való igaz, a menopauza után a nők 20-47 százaléka küzd hüvelyszárazsággal, azonban átmeneti kellemetlenségként a várandósok, a szoptató anyák, illetve a hormonzavarral és endometriózissal érintettek is átélik. Kialakulhat továbbá hormonális fogamzásgátló tabletta szedése mellett, tartós stressz vagy lelki problémák hatására, méh- vagy petefészekműtét után, bizonyos daganatok miatt, egyes gyógyszerek és kezelések (például kemoterápia vagy sugárkezelés) mellékhatásaként, illetve egyesautoimmun betegségekvagy hüvelyi fertőzés következtében is.

Ne vegyük félvállról a problémát!

A hüvelyszárazság sérülékenyebbé teszi a nyálkahártyát, emiatt az érintettek fogékonyabbak a hüvelyi vagy húgyúti fertőzésekre. A tünetek emellett súlyosságuktól függően jelentősen befolyásolhatják a mindennapokat. A közösüléssel járó fájdalmas tapasztalatok csökkenthetik a szexuális vágyat, ami párkapcsolati és önértékelési gondokhoz is vezethet. Ha pedig daganat áll a háttérben, de nem vesszük komolyan a jeleket, akkor annak akár végzetes következményei lehetnek. A legjobb, ha mielőbb orvoshoz fordulunk panaszainkkal, hogy kiderüljön azok kiváltó oka, és így szakszerű terápiában részesülhessünk.

Az otthoni praktikáktól a lézerig

A változókor előtt jelentkező probléma a kiváltó ok feltárásával és kezelésével akár teljesen megszüntethető, de a menopauza során fellépő hüvelyszárazságra is van olyan megoldás, amely mérsékelheti a kellemetlenségeket. Az átmeneti enyhülés és a zökkenőmentesebb szex érdekében bevethetők a nedvesítő, síkosító gélek. A hosszabb távú hatásért ösztrogénterápiát szoktak ajánlani, lokálisan ható, a hüvelyben alkalmazandó készítmények - például kúp, hüvelygyűrű vagy krém - formájában. Súlyosabb esetben ennél nagyobb mértékű ösztrogénszint-növelésre is szükség lehet, amelyet szájon át szedhető gyógyszerekkel lehet elérni.

Azonban a hormonális kezelések nem mindenkinek ajánlhatók: egyes daganatos betegségek esetén például kifejezetten ellenjavallt az ösztrogén alkalmazása. Ilyenkor a hormonmentes, hidratáló hüvelykúpok vagy krémek jelenthetik a megoldást, amelyek hialuronsav-tartalmukkal segítenek visszaállítani és fenntartani a szövetek nedvességtartalmát és rugalmasságát. Alternatíva továbbá az intim lézeres kezelés is, amely hozzájárul a hüvelyfal regenerálódásához, valamint a normál vérellátás és hüvelyi nedvesség visszaállításához.

Nem szabad azonban elfelejteni azt sem, hogy életmódbeli szokásaink is hatnak az egészségünkre, egyebek mellett a hüvely állapotára is. Például enyhítheti a hüvelyszárazságot az is, ha leszokunk a dohányzásról, de jótékony hatású a rendszeres házasélet, illetve a gátizomtorna is.