Hogyan éljük túl a januárt?

A hideg nappalok és a hosszúra nyúlt, sötét éjszakák okozta levertség mellett sokan szembesülnek azzal is, hogy csak úgy szaladnak fel rájuk a kilók, amit a klimax okozta hormonváltozások még tovább fokozhatnak. Ha azonban kiemelt figyelmet fordítunk az étrendünkre, az nemcsak a vonalainkra lehet jó hatással, hanem a lelkiállapotunkra is. Törekedjünk arra, hogy kevesebb szénhidrátot, de jóval több rostot fogyasszunk, például olajos magvak, zöldségek és gyümölcsök formájában, amelyek a szervezetünkből hiányzó vitaminokat és ásványi anyagokat is pótolják. A hőhullámok elkerülése érdekében pedig sokat tehetünk már azzal is, ha elhagyjuk a koffeint és az erősebb fűszereket.

A hideg ellenére járjunk ki gyakran a levegőre, sportoljunk, hiszen a testmozgás már önmagában endorfint, azaz "boldogsághormont" termel. Tegyünk nagy sétákat, vagy ha lehetőségünk van rá, utazzunk el. Kényeztessük magunkat olyan programokkal, amelyek jót tesznek a lelkünknek; lehet az színház, koncert, jóga, meditáció, masszázs, kötetlen együttlét a szeretteinkkel, vagy akár egy jó könyv olvasása. Igénybe vehetjük továbbágyógynövényeksegítségét is, így például az orbáncfűét, amely javítja a közérzetet, oldja a belső feszültséget és a szorongást, miközben ellazít és így könnyebben átaludhatjuk az éjszakákat is. A Cimicifuga racemosa (poloskavész) nevű gyógynövény kivonata pedig a változókori testi panaszokat enyhítheti: csökkenti a hőhullámokat és az éjszakai verejtékezést.

Ha már összebújni sincs kedvünk

A változókor környékén sok nő hajlamos elhagyni magát, és lemondani a nőiességéről. A menopauza során fellépő hangulatingadozások, alvászavar és hőhullámok mellett ráadásul hüvelyszárazság is jelentkezhet, ennek egyik tünete lehet a fájdalmas közösülés. Sokszor könnyebbnek tűnik ilyenkor kerülni, avagy újra és újra elodázni a szexuális együttlétet. Nagy hiba, hiszen a rendszeres, kiegyensúlyozott szexuális élet a testi-lelki egészség fontos része a változókorban is. Ráadásul ezzel megelőzhetjük vagy enyhíthetjük a hüvelyszárazsággal járó kellemetlen tüneteket, amelyben a segítségünkre lehetnek még a különböző természetes eredetű összetevőket, növényi hatóanyagokat tartalmazó hüvelyi készítmények is.

A januári levertség a változókor tüneteit is felerősíti. Fotó: iStock

Hogyan enyhítsük a hüvelyszárazságot?

Bár a hüvelyszárazság bármely életkorban előfordulhat, ez a tünet a változókori hormoncsökkenés idején kifejezetten gyakran jelentkezik. Az égő, viszkető érzés nemcsak a szexuális életet keseríti meg, hanem a mindennapok tevékenységeit is. Bár a különböző síkosítókkal elkerülhető az aktus során jelentkező fájdalom, ezek a termékek nem regenerálják a kiszáradt hámot. Megoldást jelenthetnek viszont az olyan hialuronsavat tartalmazó, vény nélkül kapható, hormonmentes készítmények, amelyek segítenek megerősíteni a hüvely szöveteinek szerkezetét, rugalmasságát és tápanyagellátását, valamint felgyorsítják az újrahámosodás folyamatát is.

A komplex hatóanyagú hüvelykúpok, valamint a regenerálódást segítő hüvelykrémek, a hialuronsav mellett tartalmazhatnak például aloe verát, amely nemcsak a sebgyógyulást serkenti, de vírus-, baktérium- és gombaellenes tulajdonsággal is rendelkezik, akárcsak a szintén fertőtlenítő hatású körömvirág, a tigrisfű vagy a teafa-kivonat. A hüvelykúpokat érdemes este, közvetlenül lefekvés előtt alkalmazni, a szeméremtájékon jelentkező kiszáradt, irritált, kipirosodott tünetekre pedig kenőcsöt kenni, akár naponta többször. A különböző krémekben található édesmandula- vagy például szilikonolaj a felszínen vékony filmréteget képezve egész nap megvédi a bőrt a testnedvek irritáló hatásától, és hatékonyan csökkenti a kellemetlen viszketést is.