A nő legyen mindig nő

A klimax időszaka sok nőt megrémít. Azzal általában mindenki tisztában van, hogy kellemetlen testi tüneteket okoz, azzal azonban már nem igazán számolnak, hogy lelkileg sem egyszerű feldolgozni a biológiailag termékeny évek végét. Az első panaszok már akár 45 éves korban megjelenhetnek, és innentől akár éveken eltarthat a változás folyamata. Amikor amenstruációelmarad, hajlamosak lehetünk azt hinni, hogy már nem is vagyunk igazán nők, de legalábbis nőiesek. A helyzetet nem könnyíti meg, hogy a hormonváltozások következtében (a tüszők eltűnése miatt alacsony lesz az ösztrogén, azaz a női nemi hormonok szintje, és megemelkedik az FSH, valamint az LH hormonok értéke) átalakul a testünk. Az egyik kellemetlen tünet például a hízás. A tükörbe nézve egy olyan nőt látunk, aki immár nemcsak képtelen életet adni egy gyermeknek, de már nem is kívánatos, hiszen felszedett jó pár kilót, ráadásul hullik a haja, megereszkedett a bőre, a melle. És a megpróbáltatások sora ezzel még nem ér véget.

Hőhullámok

Az erős hőségérzet az arc hirtelen kipirulásával kezdődik, utána tovább vándorol a nyakra és a mellkasra, majd az egész testünkre. Ezután működésbe lépnek a verejtékmirigyek is, és rendkívül erősen izzadhatunk. Alvás közben is érezhetjük, ami sajnos akadályozza a nyugodt pihenést. A hőhullámok hossza különböző lehet: van, akinél egy fél perc alatt véget ér, de arra is van példa, hogy negyed órán át eltart. A hőhullámok támadhatnak naponta többször, de olyan is van, hogy csak hetente egyszer-kétszer. Általában 1-2 évig fordulnak elő, az intenzitásuk azonban az idő múlásával egyre csökken.

A változókor nem betegség, tünetei pedig kezelhetők. Fotó: iStock

Alvászavarok

Az éjszakai izzadást hidegrázás, szívdobogásérzés is kiegészítheti. Ilyenkor búcsút inthetünk a pihentető alvásnak, hiszen egy-egy ébredés után percekig is eltarthat, mire megnyugszunk, és újból álomba tudunk merülni. Mindez a hormonok bonyolult összjátékának következménye: a csökkenő ösztrogénszint ugyanis megzavarhatja a teljes hormonháztartás vezérlőegységét, a hipotalamuszt, amely emiatt hirtelen aktiválja a verejtékmirigyeket. A tünetek sokkal erőteljesebbek azoknál a nőknél, akiknek magas a koleszterinszintje, vagy akik szív- és érrendszeri betegséggel küzdenek.

Hangulatingadozások

A racionálisan indokolatlan levertség és a depresszió érzése, az ingerlékenység, illetve az azt felváltó feldobottságérzés mind-mind a nők hormonális rendszerében beálló változások következménye lehet. Mivel a skála rendkívül széles, és a klimaxos hangulatzavart olykor nehéz elkülöníteni a valódi pszichés betegségektől, érdemes szakemberhez fordulni.

Betegségek

Az alacsony ösztrogénszint eredményezi azt is, hogy fokozódik a húgyhólyag nyomásérzete, miközben csökken a húgycső vérellátása. Utóbbi emiatt nem zár jól, így gyakori lehet a vizeletcsöpögés, azaz az inkontinencia. Az ösztrogén ráadásul a szervezet legerősebb antioxidáns vegyületei közé tartozik, ezért ha kevés termelődik belőle, megjelennek az olyan elváltozások, mint a csontritkulás, az érelmeszesedés, a koszorúér-betegségek, például szívinfarktus, ritmuszavarok, agyérbetegségek vagy akár a rosszindulatú daganatok.

Hüvelyszárazság

Ez is a hormonális változások következménye: ha csökken az ösztrogén, a hüvelyfalat borító hámréteg elvékonyodik, veszít a rugalmasságából, a hüvelynyílás két oldalán található mirigyek pedig nem termelnek elég váladékot. Így a hüvelyhám közösüléskor sérülhet, akár be is repedhet. A fertőzések is könnyebben támadnak, hiszen a védekezőképességet biztosító tejsavbaktériumok mennyisége ugyancsak csökken. A tünetek miatt sok nő különböző kifogásokra hivatkozva inkább elzárkózik a szextől. Pedig a rendszeres nemi élet nemcsak a testi, hanem a lelki egészségünk szempontjából is fontos. Ezért ahelyett, hogy begubóznánk, érdemes megkeresni a lehetőségeket, amelyek mérsékelni tudják a panaszokat.

Megoldások

A súlygyarapodás elkerüléséhez a táplálkozásra kell odafigyelni: hagyjuk el a zsíros és cukros ételeket, bánjunk óvatosan a szénhidrátokkal, és legyen a tányérunkon több zöldség, gyümölcs. Sokat segít a rendszeres mozgás is. Itt nem feltétlenül kell kemény edzésre gondolni, már heti 1-2 jógaóra is rengeteget számít. Az egészséges életmód, valamint a dohányzás, az alkohol, a kávé, és az erős fűszerek kerülése segít megbírkózni a hőhullámokkal. Azalvászavarokesetében érdemes kipróbálni, hogy a hálószobában alacsonyabbra vesszük a hőmérsékletet. Használjunk ventilátort, légkondicionálót, illetve sajátítsunk el egy-két nyugtató hatású légzéstechnikát. Ügyeljünk arra, hogy ne aludjunk kevesebbet napi 7 óránál, és amennyire lehet, kerüljük a stresszt. Mindezt nemcsak a hormonháztartásunk kiegyensúlyozott működése, hanem az esetleges depressziós tünetek enyhítése érdekében is tegyük. Hüvelyszárazság ellen a nőgyógyászunkkal történt egyeztetés után használjunk gyógyszertári készítményeket: kúpok, krémek állnak rendelkezésre, amelyek akár hormonok nélkül is hosszú távú segítséget nyújtanak a probléma leküzdéséhez.

Tájékozódhatunk a fitoterápia területén is, hiszen több gyógynövény közismerten enyhíti a klimax tüneteit. Ilyen például a vöröshere, amelynek fogyasztása jó hatással lehet acsontritkulásmegelőzésére, vagy a poloskavész, latin nevén Cimicifuga. Ez utóbbi a változókor számos testi és lelki tünetét képes csökkenteni: mérsékli a hőhullámokat, javítja az alvást, de a hangulati zavarok enyhítésére is ajánlják. A zsályától sokkal kevesebbet izzadunk, a barátcserje a változókor kezdetén jelentkező cikluszavarokra, az orbáncfű pedig az alvásproblémákra és az enyhe depressziós tünetekre jelent segítséget, mert gátolja a szerotonin, köznapi kifejezéssel a boldogsághormon lebontásáért felelős anyagokat.

A változókor nem betegség!

Rengeteg módszer áll tehát rendelkezésünkre ahhoz, hogy a változókor miatti kellemetlenségeket enyhítsük és megőrizzük nőiességünket, valamint méltóságunkat is. Leginkább azért, hogy változatlanul élhessük az életünket. Tartsuk szem előtt, hogy a klimax természetes folyamat, egy 50 éves nő számára pedig ez a legaktívabb időszak a karrierje, a magánélete és a családja szempontjából egyaránt!