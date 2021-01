Ismerjük fel a vaginális atrófiát!

A vaginális atrófia, azaz a hüvelyhámsorvadás következményeként kialakuló hüvelyszárazság olyan hétköznapi probléma, amivel a nők többsége találkozik életében, és amit ha nem kezelünk megfelelően, az komoly gondokat okozhat. Ahhoz azonban, hogy kezelni lehessen, először is fel kell ismerni. Szerencsére elég egyértelműek a tünetei:

a hüvelyben kevesebb nedvesség termelődik, emiatt közösülés közben vagy utána fájdalom léphet fel, vagy akár mikrosérülések keletkezhetnek a hüvelyfalon, melyeket enyhe vérzés jelezhet

ez együtt járhat a szex iránti érdeklődés elvesztésével is

a hüvelyszárazság kellemetlen viszketést okozhat

gyakoribb vizelési inger is jelezheti

húgyúti fertőzéssel társulhat

a száraz, sérült hüvelyhám védtelenebb a kórokozókkal szemben, így bővebb folyással járó bakteriális vagy gombás fertőzés könnyebben kialakulhat

A hüvelyszárazság gondot okozhat a párkapcsolatban is. Fotó: illusztráció, Getty Images

Mitől alakul ki a hüvelyszárazság?

A hüvelyszárazság kialakulhat betegségek vagy gyógyszerek miatt is (például diabétesz, antidepresszánsok, kemoterápia), de legtöbbször hormonális változások állnak a hátterében. Ha például azt tapasztaljuk a ciklusunk elején, hogy kicsit szárazabbak vagyunk odalent, hosszabb előjátékra van szükségünk, hogy az együttlét ne váljon fájdalmassá, akkor is hüvelyszárazságról beszélhetünk, ám még nincs miért aggódnunk. Az ugyanis teljesen normális, ha a hüvely ezeken a napokon nem termel annyi nedvességet, mivel ilyenkor jóval alacsonyabb a szervezetünk ösztrogénszintje. Ez azonban néhány nap után magától is rendeződik - amennyiben mégsem, akkor érdemes nőgyógyászhoz fordulni.

Kismamákat is érinthet

Hüvelyszárazságot tapasztalhatunk szülés után is, főleg, ha megfelelően beindul a tejtermelés, mivel a tejelválasztást támogató prolaktin hormonnak ösztrogéntermelést csökkentő hatása van. Ez normális esetben szintén csak átmeneti panaszokat okoz. Az átmeneti időszak azonban akár hónapokig is tarthat, ezért ilyenkor érdemes hosszú távú, helyi hatású, hormonmentes készítménnyel megelőzni, hogy az atrófiához hüvelyi vagy húgyúti fertőzés is társuljon. Ehhez nyújt segítséget a Cikatridina hüvelykúp, mely természetes eredetű összetevői, a hialuronsav és a gyógynövények révén enyhíti a hüvelyszárazság tüneteit, és mivel hormonmentes, így várandós vagy szoptató kismamák is használhatják.

Ne legyen tabu a hüvelyszárazság

A leginkább érintettek azonban kétségkívül a változókorú vagy idősebb nők. A menopauza hormonális változások következménye, melynek oka a petefészkek hormonreceptorainak elöregedése. Már a premenopauza (az utolsó havi vérzést megelőző időszak) során elkezdődik az ösztrogénszint csökkenése, a petefészkek hormontermelésének végleges megszűnését követően pedig már csak a zsírszövetekben képződik minimális mennyiségű ösztrogén. A klimax gyakran emlegetett tünetei - hőhullámok, izzadás, mentális problémák stb. - mellett a hüvelyhám sorvadása, elvékonyodása miatt kialakul a hüvelyszárazság is, amelyet minden második nő megtapasztal a változókorban. Erről azonban mégis kevesen mernek beszélni, pedig ez az életminőséget rontó állapot kezelhető. Ennek ellenére az érintettek közül csak minden 4. vagy 5. nő kap valamilyen kezelést, pedig ehhez még csak hormonterápiára sincs feltétlenül szükség, amitől érthető módon sokan ódzkodnak. Sőt, valójában a nőgyógyász közreműködése nélkül magunk is tehetünk azért, hogy a kínzó tüneteket enyhítsük, hosszú távon visszanyerjük komfortérzetünket és újra élvezhessük a szexet.

Tíznapos kúra után helyreáll a rend

Fontos hangsúlyozni, hogy érdemes tartós megoldást találnunk, mivel a síkosítók csak a szexuális együttlétek idejére oldják meg a gondot, és előfordulhat, hogy használatuk után még érzékenyebbé válik a hüvely. Ebben az esetben is hosszú távú segítséget jelenthet a Cikatridina hüvelykúp, mivel azt bármely életkorban lehet alkalmazni, és bármilyen eredetű hüvelyszárazságon segít. A hüvelykúp fő összetevője, a hialuronsav ugyanis belülről tölti fel a szöveteket nedvességgel, miközben gyógynövény-komponenseivel együtt regenerálja a hüvelyhámot és enyhíti a meglévő tüneteket. A kívánt tartós hatást eléréséhez egy kezdeti 10 napos kúra szükséges, melynek során minden este lefekvés előtt egy kúpot kell felhelyezni a hüvelybe. A 10 napos kúrát követően a hüvely nedvességének fenntartásához elegendő heti 2-3 alkalommal alkalmazni a kúpot. Ha úgy érezzük, hogy a hatás gyengül, a 10 napos "intenzív" kúra bármikor igény szerint megismételhető.

Mit tehetek még?

A Cikatridina hüvelykúp alkalmazása segít regenerálni a hüvelyhámot és enyhíteni a panaszokat, érdemes azonban néhány további, a szakemberek által ajánlott tanácsot is megfogadni. Soha ne használjunk például parfümmel illatosított szappant vagy tusfürdőt az intim testrészeinken. A test hidratálása közben alkalmazott krémeket, testápolókat soha ne használjuk odalent, és még csak véletlenül se helyezzünk fel vazelint a hüvelyünkbe. Ha úgy érezzük, hogy feltétlenül szeretnénk még valamilyen síkosítót is alkalmazni a biztonság kedvéért, az csakis vízbázisú készítmény legyen. A legjobb azonban, ha hagyunk magunknak elég időt az előjátékra, így a hüvelyünknek is lesz elég ideje, hogy elérje a kellő nedvességet.