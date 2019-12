Vírusnaptár: mikor mi fertőz leginkább?

A tél közepétől tavasz elejéig tartó influenzajárvány már-már menetrendszerűen érkezik, így a patikák és háziorvosok is fel tudnak készülni rá időben. Azonban nem az influenzavírus az egyetlen, amely az év adott szakaszában csap le: a legújabb kutatás 31 betegséget gyűjtött össze, amely a legnagyobb arányban mindig ugyanazokban a hónapokban fertőz.

A nyári hónapokban például a gonorrhoea, a genitálisherpeszés a szifilisz esetszáma emelkedik meg a kutatás szerint, míg abárányhimlőpéldául a tavaszi időszakban szedi a legtöbb áldozatát. A betegségek terjedésében az időjárás és a hőmérséklet változásain túl bizonyos társadalmi hatásoknak (iskolakezdésnek, munkaszüneti napoknak) is szerepük van.

Ilyenkor támad a legtöbb kórokozó

A Columbia Mailman School of Public Health kutatói a leggyakoribb fertőző betegségeket gyűjtötték össze, majd a kórházak adataiból próbálták kikövetkeztetni, hogy mely időszakban jelentik azok a legnagyobb veszélyt. Az időjárás és az átlaghőmérséklet érthető módon jelentős hatással van bizonyos kórokozók terjedésére.

Az influenza és atüdőgyulladástélen, míg a Lyme-kór nyáron a veszélyesebb

A nyári hónapokban aktívabbak a különböző kórokozókat terjesztő rovarok (szúnyogok, kullancsok), ami miatt a Lyme-kór előfordulása is gyakoribb. Ebben az időszakban ugyanakkor a nemi vágy is jobban fellángol a megszokottnál, ami a nemi úton terjedő betegségeknek is kedvez. Ezzel szemben például az influenza vírusa sokkal jobban fertőz a hideg téli hónapokban. Az év bizonyos szakaszaiban hormonális működésünk is megváltozhat, ami szintén befolyásolja a fogékonyságunkat bizonyos betegségekre.

Betegségkalendárium

A fentieket összegezve a kutatók egy naptárban is összefoglalták, hogy néhány gyakori betegség az év melyik hónapjában fordul elő a legnagyobb számban.

Január: tüdőgyulladás

Február: rotavírus

Március: nemi szervi herpesz

Április: szalmonella

Május: bárányhimlő

Június: gümőkór

Július: gonorrhea

Augusztus: Lyme-kór

Szeptember: kanyaró

Október: szamárköhögés

November: kanyaró

December: influenza

Forrás: DailyMail