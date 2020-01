Reggel ezért ébredünk orrdugulással

A reggeli orrdugulás gyakori kiváltó okait Dr. Augusztinovicz Monika, a Fül-orr-gégeközpont orvosa ismerteti.

Allergének az ágyban

Az éjszaka folyamán jelentkező vagy erősödő orrdugulást gyakran allergia okozza. Ilyen esetben először a poratka vagy a háziállatok jelenlétére gyanakodhatunk. Lakáson belül az ágyban, a matracban, a párnában és az ágyneműben van a legtöbb poratka. Ha pedig háziállatot tartunk, és az ágyunkat is megosztjuk kedvencünkkel, akkor a tőle származó allergének jelenléte is okozhatja panaszainkat. Érdemes még penész jelenlétére utaló jeleket is keresni a hálószobában, ha rendszeresen fokozódik az orrdugulás éjjelente.

Reflux vagy a túl száraz levegő is tartós orrduguláshoz vezethet. Fotó: iStock

Túl száraz levegő

A mai lakásokban inkább a magas páratartalom okoz problémát, de előfordulhat az is, hogy túl száraz a belső levegő. A száraz levegő belégzése kellemetlen feszítő érzést okoz, ezért a nyálkahártya intenzív, beszáradó váladék termelésével próbál védekezni. A túlzott váladéktermelés miatt azonban reggelre bedugul az orrunk. Ha a páramérő készülék szerint 40 százalék alatti a hálószoba páratartalma, akkor egy párásító eszköz segítségével komfortosabbá tehetjük a levegőt. Ügyeljünk azonban arra, hogy ne legyen tartósan 70 százalék felett a páratartalom, mert a túl nedves levegő kedvez az allergéneknek - például az atkáknak és a penésznek.

Orrdugulás várandósság alatt

A terhesség alatti hormonális változások miatt néhány kedvezőtlen tünet is jelentkezhet a babavárás időszakában. Ezek egyike az orrdugulás. A progeszteron hormon szintjének emelkedése ugyanis fokozott véráramlást okoz a szervezetben. Ez a jelenség az orrjáratok területét is érinti, ezért az orrnyálkahártya megduzzadhat és orrdugulás alakulhat ki. Fekvő helyzetben anatómiai okokból ez még fokozottabban jelentkezik, ezért ébredhetnek a kismamák orrdugulással.

Ha horkolás is társul az orrdugulás mellé

A zajos éjszakákat sokszor az okozza, hogy a beteg képtelen az orrán szabadon lélegezni. Az orrdugulás oka ilyen esetben az alsó orrkagylók megnagyobbodása is lehet. Orrkagylóból három található az orrüregben. Ezek melegítik fel, szűrik meg és párásítják a belélegzett levegőt. Előfordulhat viszont, hogy valamilyen okból - akár az orrnyálkahártya tartós gyulladása vagy a túlzásba vitt orrspray-használat miatt - az alsó orrkagyló megnagyobbodik. Ez pedig akadályozza a légzést és tartós orrdugulást okoz.

Orrdugulás reflux miatt

A reflux során a nyelőcső záróizmának gyengesége miatt a savas gyomortartalom visszaáramlik a nyelőcsőbe. Tüneteket azonban nemcsak ott, hanem a légutakban is okozhat. Kialakulhat például krónikus orrmelléküreg-gyulladás, amely reggeli orrdugulással jár. Arefluxtünetei is rendszerint fekvő helyzetben rosszabbodnak.

Orrdugulás éjjel-nappal

Fekvő helyzetben az orrdugulás mindig fokozódik. Előfordulhat, hogy nappal is vannak tüneteink, de akkor enyhébbek vagy átmenetileg meg is szűnnek. Emiatt napközben nem is tulajdonítunk különösebb jelentőséget az orrdugulásnak. A tartós orrdugulás hátterében a fentiek mellett állhat még orrpolip, orrsövényferdülés , bizonyos gyógyszerek szedése, hisztamin-intolerancia vagy akár daganatos elváltozás is.