Nem tudok aludni az orrdugulástól. Mi segíthet?

"Csak egy kis nátha!" - legyintünk, ha télen tüsszögni kezdünk és folyik az orrunk. Ám ezt is érdemes komolyan venni, mert ha nem foglalkozunk vele, könnyen súlyosabb betegséghez (például arcüreg- vagy középfülgyulladáshoz) vezethet. Orrunknak ugyanis fontos védekező szerepe van, főleg a hideg, száraz időben. Egyrészt felmelegíti a levegőt, másrészt az orrnyálkahártya csillószőrei kiszűrik a káros anyagokat és kórokozók nagy hányadát. Tehát ha a megfázás miatt eldugul az orrunk, és ezért a szánkon át kényszerülünk levegőt venni, testünk egyik fontos védelmi rendszere használaton kívülre kerül. Így pedig nagyobb a légúti (felül) fertőzések esélye.

Nátha, influenza vagy téli allergia? Honnan tudhatjuk, mi okozza a panaszainkat? Részletek itt.

Az elhúzódó megfázás ráadásul mindennapjainkat is megkeseríti: nem elég, hogy napközben szinte állandóan a zsebkendőért nyúlunk, éjjel sem tudunk rendesen pihenni. Az orrdugulás intenzitása ugyanis a cirkadián ritmusunk (biológiai óránk) szerint változik, az elalvást követő első órákban fokozódnak a kellemetlen tünetek. Emiatt gyakran arra riadunk fel, hogy kiszáradt a szánk és ilyenkor általában egy alapos orrfújás sem hoz megkönnyebbülést. A gyógyuláshoz viszont fontos lenne, hogy kialudjuk magunkat, ezért az alábbiakban összegyűjtöttünk néhány tippet, amelyek segíthetnek a reménytelennek tűnő helyzeten.

Az orrdugulás az éjszaka közeledtével rosszabbá válhat. Fotó: iStock

Ne vízszintesen feküdjünk!

Ha "dáthásak" vagyunk, éjjel a fizika is ellenünk dolgozik. Fekve ugyanis az orrunkban felgyülemlett váladék megáll a járatokban, majd egy idő után elkezd lecsorogni a garatba, ami köhögésre ingerel. Ilyenkor érdemes két-három puhább párnát egymásra halmozni, hogy a fejünket megemelve tudjunk feküdni. Ha pedig azt tapasztaljuk, hogy csak az egyik orrlyukunk van eldugulva, akkor forduljunk át a másik oldalunkra, pár perc alatt enyhülhet a panasz.

Náthaűző fűszeres tea

A legegyszerűbb meleg tea is jól esik megfázás esetén, de még hatásosabb, ha fahéjból és szegfűborsból főzünk egy csészével. Ennek a két fűszernek ugyanis nemcsak az illata különleges, hanem illóolaj- és antioxidáns-tartalmuknál fogva segítenek a megfázás, torokfájás tüneteinek leküzdésében is.

Gyömbéres borogatás

A gyömbértea is remek segítség náthásoknak, de ha erős ízét nem kedveljük, külsőleg is bevethetjük. Szeleteljünk fel egy 6-9 centis darabot, és 20 percen át főzzük alacsony lángon 4 deci vízben. Ha kihűlt, mártsunk bele egy konyharuhát vagy kisebb törölközőt, és borogassuk be vele lefekvés előtt negyedórára az arcunkat.

Segítség a patikából

Ma már rengeteg fajta orrcsepp és spray közül választhatunk. Olyat is találhatunk, amely érösszehúzó hatóanyagtartalma (ami az orrdugulást enyhíti) mellett nyákoldó anyagot is tartalmaz, ami segít feloldani az orrüregben besűrűsödött váladékot.

Párásítsunk!

A fűtésszezonban általában szárazabb otthonunk levegője, ez pedig tovább irritálja az orrjárat szöveteit. Először is szerezzünk be egy olyan eszközt, amivel mérhetjük a szoba páratartalmát, és ha azt látjuk, hogy 40 százalék alá csökken, érdemes párásítani. Ennek a legegyszerűbb módja, ha estére a hálószobába teregetjük ki a mosásból kivett ruhákat. De használhatunk hidegpárásító gépet is.