Mandulaműtéttel kivédhetőek a betegségek?

Ősztől-tavaszig tart a betegségek szezonja

A közösségbe kerülő gyerekek sokat betegeskednek, ennek oka egyfelől, hogy még fejletlen immunrendszerük miatt könnyebben kapnak el fertőzéseket. A szeptemberi hónapban egyébként is megnő a betegségek száma pusztán attól, hogy újra elkezdődik az óvoda és az iskola, ahol könnyen terjednek a kórokozók.

Azimmunrendszerérése 10-12 éves kor környékén fejeződik be, teljesen normális, ha a gyerekek ebben az időszakban gyakrabban kapnak el légúti betegségeket - magyarázza dr. Csóka János fül-orr-gégész, a Fül-orr-gége Központ főorvosa. A megbetegedések gyakoriságát növeli az is, hogy a közösségekben a gyerekek gyakran elnagyolják a kézmosást, a zsebkendő-használatot, a kisebbek nem megfelelően fújják az orrukat, köhögésnél, tüsszentésnél sem teszik a szájuk elé a kezüket.

Nem mindennek a mandula az oka

Nem mindenről a mandula tehet

Óvodás korban 5-6 betegség is átlagosnak nevezhető az ősztől-tavaszig tartó időszakban, és ez egyaránt megviseli a gyerekeket és a szülőket. A gyakori betegségek miatt munkából kieső szülők érthető módon szeretnék sürgetni az egyes betegségek lefolyását, és minden módszert megragadnak arra, hogy csökkentsék a gyakoriságukat. Sokan úgy vélik, hogy ennek lehetséges eszköze a mandulaműtét, ám szakmai elbírálása mindig egyedi, és a szakorvos, néha pedig több szakma közös döntésén alapul.

Az orr-, illetve garatmandulák kivételének szükségességét pontos szabályok írják elő. Dr. Csóka János hangsúlyozza, hogy a mandulák nagyon fontos védőfunkciót töltenek be a szervezetben: különösen az első életévek során nagyon lényegesek az immunrendszer számára. Az orr- és torokmandulák olyan védőanyagokat termelnek, amelyek felveszik a harcot a kórokozókkal szemben. A harc közben a mandulák is begyulladhatnak - de pusztán azért, mert megduzzadtak, még nem kell eltávolítani őket.

A mandulaműtét utáni teendőkről részletesen itt olvashat!

Az akut mandulagyulladást gyógyszerrel kell kezelni

A mandulagyulladás a torokmandulák gyulladása. Hátterében általában Streptococcus baktérium eredetűfertőzésáll. Kisgyermekeknél jellemző tünet, hogy nem hajlandóak enni, torokfájásra panaszkodhatnak. Afájdalomgyakran kisugárzik a fülbe. Jellemző a láz, a rossz közérzet és a fejfájás. Bakteriális eredetű fertőzés ellen a gyermekorvos antibiotikumot ír fel, amelyet az előírt adagban kell szedni, és annyi ideig, amíg az orvos javasolta az esetleges szövődmények elkerülése érdekében. Tüszős mandulagyulladásban szenvedő gyermek az antibiotikum mellett is lehet lázas 5-7 napig. Különböző helyi fájdalomcsillapítókat tartalmazó tabletták szopogatása, langyos folyadék, ágynyugalom enyhítheti a panaszokat.

Krónikus mandulagyulladásnál javasolt a műtét

Előfordul, hogy egyik mandulagyulladás éri a másikat, még ki sem lábal a gyerek az egyik betegségből, máris jön a másik. Ha ez évente hatszor-nyolcszor megismétlődik, ráadásul több éven át, akkor a mandulagyulladás már idült formát ölt. Szintén javasolt a műtét elvégzése, ha a tüszős mandulagyulladás szövődményeként a mandula körül tályog alakul ki. A duzzanat oly mértékű lehet, hogy a beteg képtelen nyelni, szájzára alakul ki. Heves, féloldali, fülbe sugárzó fájdalom jelentkezik. A rendkívül veszélyes kórkép mindenképpen kórházi kezelést igényel.

A műtét elvégzésére a tályog lezajlása után van lehetőség. A műtét abban az esetben is indokolt lehet, ha a gyulladások következtében másodlagos betegségek lépnek fel. Ezek kialakulhatnak a bőr, az ízületek, a vese és a szív területén is. Ilyen esetekben, ha a mandula gócként szerepel, eltávolítása megszünteti a szövődményes panaszokat is.