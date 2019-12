Nem pihenünk eleget

Immunrendszerünkalvásközben tud igazán magas szinten üzemelni, így az egyik leghasznosabb dolog, amit náthásan tehetünk, ha eleget pihenünk. Különösen az első három nap során elengedhetetlen, hogy ilyen módon is segítsük a szervezetünket a kórokozók elleni küzdelemben. Érdemes ráadásul megemlíteni, hogy mindez a megelőzésben is hasznos: egy tanulmány szerint azoknál, akik kevesebb mint 7 órát alszanak éjszakánként, közel háromszor magasabb a megfázás kockázata, mint azoknál, akik legalább 8 órát töltenek az ágyban.

A folyadékpótlás hiánya

Betegen könnyen dehidratálódik a szervezet. Egy erős torokfájás például érthetően elveheti a kedvünket az ivástól, míg lázasan izzadva rendkívül sok folyadékot veszíthetünk, akárcsak a folyamatos orrfolyás, azaz az orrnyálkahártya bőséges váladéktermelése révén. Éppen ezért hangzik el olyan sokszor, hogy megfázás esetén elengedhetetlen a kitartó folyadékpótlás, legyen szó akár vízről, akár gyümölcslevekről vagy levesekről. Arról nem is beszélve, hogy ezzel az orrunk tisztulását is nagyban segíthetjük. Érdemes ugyanakkor tartózkodni az alkoholos italoktól és a kávétól, mert vízhajtó hatásuk okán több vizet vonnak el a szervezetből, mint amennyit bejuttatunk általuk.

Náthásan a legjobb, amit tehetünk, ha minél többet pihenünk

Stresszhatás alatt

Ha folyamatosan csak a hétköznapi élethez kapcsolódó, munkahelyi vagy bármilyen más természetű problémákon rágódunk, akkor ez előbb-utóbb nyomot hagy az immunrendszerünk működésében is. Amennyiben túlzottan stresszesek a napjaink, szervezetünk védtelenebbé válik a fertőzésekkel szemben, beleértve a nátha vírusait is, ha pedig már megbetegedtünk, tüneteink is erősebben jelentkeznek majd. Érdemes tehát hosszabb távon is törekedni a harmonikus egyensúlyra az életünkben, amiben nagy segítséget jelent, ha találunk egy számunkra ideális stresszűző hobbit.

Rossz betegséget kezelünk

Könnyű összekeverni a meghűlést más betegségekkel. Megeshet, hogy hetekig kúrálunk egy náthát, amíg ki nem derül, hogy valójában valami más, például allergia váltotta ki a panaszokat. Habár mindkét állapot előidézhet köhögést, orrfolyást és tüsszögést, akadnak jellemző különbségek is. A megfázásnak kell néhány nap, amíg a fertőzést követően kiteljesedik, ezzel szemben az allergia miatt szinte azonnal fellépnek a jól ismert szimptómák, majd egészen addig ki is tartanak, amíg az adott allergénnel érintkezésben maradunk. De megeshet az is, hogy orrmelléküreg-gyulladás következtében érzünk fájdalmat szemünk és orrunk körül, illetve emiatt ürül sárgás váladék az orrunkból. Érdemes tehát a pontos diagnózis felállítását mindig a háziorvosra bízni.

Nem mindegy, hogy mivel kezeljük a tüneteket

Mennyit segít, ha megpróbáljuk kiizzadni a náthát magunkból? Részletek itt.

Se szeri, se száma a különböző házi praktikáknak, ha a megfázás kezeléséről van szó. Fontos azonban észben tartani, hogy az egyesgyógynövényekés egyéb alternatív készítmények hatása a legtöbb esetben nem bizonyított, vagy épp ellenkezőleg, tanulmányok igazolják, hogy nem használnak. Ez utóbbi körbe tartozik például az egyébként igen népszerű Echinacea. Gyengébb bizonyítékok szólnak csupán a C-vitamin és acinkfokozott bevitele mellett is, míg az antibiotikumokról ismert, hogy felesleges a szedésük, mert vírusok ellen teljesen hatástalanok.

Az edzésben is érdemes szünetet tartani

Alapvetően nem probléma, ha náthásan is aktívak maradunk, bár érdemes lehet megfontolni például, hogy a futást ezeken a napokon sétára váltjuk, azaz legalább egy kicsit vegyünk vissza szervezetünk megerőltetéséből. Ha viszont a fellépő tünetek már nyak alatt is jelentkeznek, így például mellkasi szorító érzés, hányinger, láz, izomfájdalom vagy gyengeség lép fel, akkor hasznosabb teljesen elhagyni a testmozgást, amíg jobban nem leszünk. Ne felejtsük: immunrendszerünknek a pihenéssel tesszük a legjobbat.

Forrás: webmd.com