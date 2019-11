Füldugulás megfázáskor: ezt jelzi

Megfázáskor előfordul egyeseknél, hogy hallási problémák lépnek fel. Az orr hátsó részén található az Eustach-kürt nyílása, amely "szellőzteti" a fülünket. Ha az orr nyálkahártyája megduzzad a megfázás miatt, akkor az Eustach-kürt levegőztetőfunkciója nem működik - magyarázza a Merkur.de internetes honlap szerint Michael Deeg, a német fül-orr-gégészeti társaság szakértője.

Mikor forduljunk orvoshoz a füldugulással?

Ilyenkor folyadék is felhalmozódhat, ezért lehet úrrá "a süketség érzése" a betegeken. Emiatt azonban nem kell aggódni a szakorvos szerint, ugyanis a megfázás rendszerint magától is elmúlik, és ezzel együtt a hallásproblémák is megszűnnek - hallószervünk is visszanyeri eredeti képességeit. Ha kellemetlenné válik megfázáskor ez az érzés, akkor afertőzésidején orrcseppet ajánl a szakértő, de ha a fülünk ezután túl gyakran dugul be, vagy ki sem ürül a felgyülemlett folyadék, akkor fontos, hogy fül-orr-gégészhez forduljunk.

Megfázáskor hallásproblémáink is lehetnek, de jó esetben a betegséggel együtt elmúlnak

Feltétlenül orvoshoz kell fordulnunk, ha magas lázunk van és fülünkben nagyon erős nyomást érzünk. (Ugyanígy: ha gyermekünk panaszkodik a fülében lévő fájdalomra, ráadásul láza is van, forduljunk gyermekorvoshoz.) Ilyenkor ugyanis elképzelhető, hogy nem egyszerű megfázásról, hanem középfülgyulladásról van szó. Egy másik német újság 2006-os cikke is rámutat, hogy ha baktériumfertőzés miatt lép fel a gyulladás, akkor antibiotikummal kell kezelni.

