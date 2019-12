Durva szövődményeket okozhat a nátha

Amíg "csupán" kellemetlenséget, például orrfolyást okoz a nátha, addig nincs különösebb teendőnk vele, előbb-utóbb elmúlik. Ám a nátha néha okozhat szövődményeket is. Cikkünkből megtudhatja, milyen tünetek esetén ajánlott orvoshoz fordulnia.

Mik a nátha szövődményei?

A náthát okozó vírusok viszonylag gyorsan gyógyuló betegséget okoznak, ám nyomukban kialakulhatnak bakteriális fertőzések is, melyek már súlyosabb tünetekkel járnak, és kezelésüket is komolyabban kell venni. A nátháért felelős rhinovírusok elszaporodása után sajnos a többi kórokozó is könnyebben fertőz. Mi ennek az oka?

Mikor kell orvoshoz fordulni a náthával?

A nátha miatt fokozódik a váladéktermelés, a nyákot kisöprő csillósejtek pedig vagy ideiglenesen lebénulnak, vagy részben el is pusztulnak. Emiatt az orrüregekben felgyűlik a váladék, ez pedig kiváló táptalajt biztosít a baktériumoknak. Ha a kedvező közegben elszaporodnak a kórokozók, akkor a nátha (népesen szólva) "ráhúzódhat" a fülre, a mandulákra, a torokra. A nátha leggyakoribb szövődményei a különböző melléküreg-gyulladások (arcüreg-, homloküreg-, rostasejt- és köbölgyulladás), a középfülgyulladás, a mandulagyulladás és a torokgyulladás.