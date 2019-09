Vérnyomáscsökkentés gyógyszer nélkül

Sokan nem is tudják, hogy a magas vérnyomás mennyire gyakorinak számít. Csak az Egyesült Államokban a felnőtt lakosság 46 százalékát érinti, ami több mint 100 milió embert jelent. De a számok világszinten is kifejezetten magasak. Magyarországon például a 18 évesnél idősebb nők 24 százalékánál, valamint a férfiak 34 százalékánál jelentkezik magas vérnyomás. Ezekkel a számokkal az európai országok viszonylatában Magyarország a negyedik legrosszabb helyet foglalja el.

Csak az Egyesült Államokban napi 1000 haláleset köthető a magas vérnyomáshoz. Ezeknek a haláleseteknek egy része azonban megelőzhető lenne. Amagas vérnyomásugyanis sok esetben kezelhető életmódváltással, illetve elérhető árú gyógyszerekkel. Ennek ellenére az érintettek csaknem fele semmit sem tesz a probléma ellen.

Az életmódváltás sok esetben épp olyan hatékony, mint a gyógyszeres kezelés. Fotó: iStock

Gyógyító életmódváltás

Szakértői vélemények szerint a magas vérnyomás az esetek 50-90 százalékában sikeresen csökkenthető csupán annyival, hogy a beteg változtat az életmódján. Ha valakinek a vérnyomása közepesen magas és nem állnak fenn más magas rizikófaktorok - nem cukorbeteg, nem dohányzik és nem küzd szívbetegséggel -, akkor a változtatások után már három hónappal csökkenhet a vérnyomása. Az életmódváltás tehát sok esetben éppen olyan hatékony lehet, mint a gyógyszeres kezelés.

Mozogjunk rendszeresen!

Az életmódváltás mellett érdemes kerülni a gyulladáscsökkentő gyógyszerek (ibuprofen, naproxen) rendszeres szedését. Ha pedig alvási apnoéra gyanakszunk, akkor azt mindenképpen vizsgáltassuk ki és kezeltessük, mert ez az alvászavar is sokszor áll a megemelkedett vérnyomás hátterében. Az alvászavarokról itt olvashat bővebben!

Az életmódváltás egyik legfontosabb területe a fizikai aktivitás. Ha valaki alapvetően mozgásszegény életet élt, annál már a mérsékelt intenzitású rendszeres testmozgás is jelentős hatással lehet a vérnyomásra. Arra azonban nagyon figyeljünk, hogy fokozatosan építsük be a sportot az életünkbe! Ha csak napi 10 perccel tudjuk kezdeni, azzal sincs baj - a lényeg, hogy eljussunk oda, hogy a heti 150 perc mérsékelt intenzitású mozgás rendszeressé váljon az életünkben.

Nem mindegy, mit eszünk!

Kulcsszerepe van az egészséges táplálkozásnak is. Már a testsúly 5 százalékos csökkentése is bizonyítottan képes jelentősen lejjebb vinni a vérnyomást, 10 százalékos fogyás pedig komoly javulást eredményezhet számos más egészségügyi probléma esetében is. Fontos, hogy olyan diétás módszert válasszunk, ami lassabb és fokozatosabb fogyást, ám tartós eredményt ígér.

Óvatosan az alkohollal!

Az alkoholfogyasztás csökkentése (esetleg teljes elhagyása) is sarkalatos pontja a vérnyomáscsökkentésnek. Egy tanulmány szerint heti 7-13 alkoholegység fogyasztása esetén 53 százalékkal nagyobb az eséllyel alakul magas vérnyomás. Akik pedig ennél is többet isznak, azoknál a rizikó 66 százalékra emelkedik. A dohányzás abbahagyása szintén óriási segítség lehet - nemcsak a vérnyomás csökkentésében, hanem a szívbetegségek kockázatának mérséklésében is.

Forrás: blogs.webmd.com