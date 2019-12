Mit tehetünk a magasabb téli vérnyomás ellen?

Szerző: HáziPatika Létrehozva: 2019. december 9. 12:39 Módosítva: 2019. december 22. 17:00

A tél nemcsak az influenza szezonja, de a sztróké és a szívinfarktusé is. A hideg időben akár 20-50 százalékkal is megnőhet a szív- és érrendszeri betegségek miatti halálesetek száma. Különösen veszélyeztetettek a magas vérnyomású betegek. De egyvalamit ők is biztosan megtehetnek.

